Türkiye'nin en iyi haber sitesi

'dan 'ye taziye mesajı

AA

Dünya Haberleri

Giriş Tarihi: 6.11.2017 23:37 Güncelleme Tarihi: 7.11.2017 01:55
Rusya'dan ABD'ye taziye mesajı

usya Devlet Başkanı , Teksas'ta yaşanan saldırı nedeniyle Başkanı 'a taziye mesajı gönderdi.

Kremlin'den yapılan açıklamada, 26 kişinin öldüğü saldırı nedeniyle Putin'in Trump'a taziye mesajı gönderdiği belirtildi.

Saldırıyı şiddetle kınayan Putin'in mesajında, şu ifadelere yer verildi:

"Teksas eyaletinde gerçekleşen trajik saldırı nedeniyle taziyelerimi sunuyorum. İnsanların bir ayinde öldürülmesinden daha zalim bir suç akla gelmiyor. Rus halkı, saldırıda yakınlarını ve akrabalarını kaybedenlerin acısını paylaşıyor."

Teksas eyaletinin Sutherland Springs bölgesinde, silahlı bir kişinin dün bir kiliseye girerek etrafa ateş açması sonucu 26 kişi hayatını kaybetmiş, en az 20 kişi yaralanmıştı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Rusya'dan ABD'ye taziye mesajı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz