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Şok iddia! Prensler bu otelde mi tutuluyor?

Giriş Tarihi: 6.11.2017 20:07 Güncelleme Tarihi: 7.11.2017 01:58
Şok iddia! Prensler bu otelde mi tutuluyor?

'da önceki gece kurulan yolsuzluk komisyonunun ilk işi 11 prens, görevdeki 4 bakan, TV sahipleri ve iş adamları dahil çok kişiyi gözaltına almak olmuştu. Gözaltına alınanlar arasında bin Talal da bulunuyor.

'da önceki gece kurulan yolsuzluk komisyonunun ilk işi 11 prens, görevdeki 4 bakan, TV sahipleri ve iş adamları dahil çok kişiyi gözaltına almak olmuştu. Gözaltına alınanlar arasında bin Talal da bulunuyor.

Gözaltına alınanların Ritz Carlton'ın Riyad'daki otelinde tutulduğu iddia ediliyordu. Otel içinden çekildiği iddia edilen görüntüler sosyal medyada yayıldı.

Şok iddia! Prensler bu otelde mi tutuluyor?

'den Saad Abedine'nin paylaştığı video ve fotoğrafları çok sayıda kişi retweet etti. Görüntülerde gözaltına alınanların olduğu iddia ediliyor. Görüntüde silahlı güvenlik görevlilerinin bulunduğu geniş bir salonda yer yatakları var.

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Şok iddia! Prensler bu otelde mi tutuluyor?
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