Suudi Arabistan'da şok iddia

Petrol devi Suudi Arabistan'da önceki gece aralarında prens ve bakanların olduğu onlarca kişi yolsuzluk suçlamasıyla gözaltına alındı.

Dünyanın gündemini bir anda değiştiren gelişme sonrası gözaltına alınanlar Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Ritz-Carlton Oteli'nde tutulduğu bildirilmişti.



PRENSİN ÖLDÜĞÜ İDDİA EDİLDİ

Otelde tutulanlardan olan Kral Fahd'ın oğlu Prens Abdülaziz bin Fahd'ın gözaltına direndiği ve çıkan çatışmada öldüğü iddia edildi.

Bazı kaynaklara göre ise Prens Abdülaziz bin Fahd'ın otelde kalp krizinden öldüğü iddia ediliyor.