Türkiye'nin en iyi haber sitesi

'da şok iddia

Giriş Tarihi: 6.11.2017 21:24 Güncelleme Tarihi: 7.11.2017 01:57
Suudi Arabistan'da şok iddia

’da yaşanan gözaltılarla ilgili şok bir iddia oraya atıldı. 'ın oğlu bin Fahd'ın gözaltına direndiği ve çıkan çatışmada öldüğü iddia edildi.

devi 'da önceki gece aralarında prens ve bakanların olduğu onlarca kişi yolsuzluk suçlamasıyla gözaltına alındı.

Dünyanın gündemini bir anda değiştiren gelişme sonrası gözaltına alınanlar Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Ritz-Carlton Oteli'nde tutulduğu bildirilmişti.

PRENSİN ÖLDÜĞÜ İDDİA EDİLDİ
Otelde tutulanlardan olan 'ın oğlu bin Fahd'ın gözaltına direndiği ve çıkan çatışmada öldüğü iddia edildi.

Bazı kaynaklara göre ise Prens Abdülaziz bin Fahd'ın otelde kalp krizinden öldüğü iddia ediliyor.

2030 için operasyon
Suudi Arabistan'da prens ve üst düzey yetkilileri taşıyan helikopter düştü
Suudi Arabistan'da veliaht prens operasyonu mu?
Suudi Arabistan'da operasyon

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Suudi Arabistan'da şok iddia
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz