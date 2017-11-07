Trump’a göre meczup

ABD
'nin Teksas eyaletinde pazar günü bir kiliseye silahlı saldırı düzenleyerek 26 kişinin ölümüne neden olan saldırgan Devin Patrick Kelley'in (26) ateist olduğu belirtildi. Teksas Kamu Güvenliği yetkilisi Freman Martin Kelley'in üzerinde kurşun geçirmez yelek olduğunu, olay yerinde silahını düşürdükten sonra kaçtığını ve daha sonra aracında ölü bulunduğunu bildirdi. Martin, saldırganın ya intihar ettiğini ya da birisi tarafından vurulduğunu söyledi. ABD basınında yayımlanan haberlere göre, Kelley hakkında 2014'te eşi ve çocuğuna kötü davranmaktan dava açılmış. Eski okul arkadaşlarının Kelley'i, ateist propaganda yaptığı için Facebook'ta arkadaşlıktan çıkardığı öğrenildi. Arkadaşları Kelley'yi garip, akli dengesi yerinde olmayan sözler sarf eden biri olarak tanımladı. Kelley'in son Facebook paylaşımlarından birinde AR-15 tipi bir tüfek olduğu görülüyor.
'KALPLERİMİZ KIRILDI'
Konu ile ilgili Japonya
'da açıklama yapan ABD Başkanı Donald Trump
, saldırganın bir "meczup" olduğunu söylerken, "Kalplerimiz kırıldı" dedi. Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ da yaptığı açıklamada "Hangi dinden olursa olsun mabetlere, ibadet edenlere yapılan saldırılar, insanlığa yapılmış saldırılardır, insanlık suçudur" derken, Dışişleri Bakanlığı da başsağılığı açıklaması yaptı.