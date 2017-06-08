Liseli kızlara rapor şoku

İzmir'de yolun karşısına geçmeye çalışırken hızla gelen minibüsün çarpması sonucu ağır yaralanan ve hastanede yaşam savaşı veren 16 yaşındaki Simge Kekeç ile Hilal Önder'in aileleri kızları hakkında düzenlenen raporla büyük şok yaşadı. Emniyetin düzenlediği raporda liseli gençler asli, Suriyeli sürücü Selim Hammad da tali kusurlu bulundu. Kaza, 4 Haziran'da Karabağlar'daki Dostluk Bulvarı'nda meydana geldi. Suriyeli uyruklu sürücü Selim Hammad kullandığı minibüs ile yolun karşısına geçmek isteyen 16 yaşındaki 10. sınıf öğrencileri Simge Kekeç ile Hilal Önder'e çarptı. Kaza sonrası gözaltına alınan Hammad, sevk edildiği adliyede tutuklandı. İki kız da hastaneye kaldırıldı. İzmir Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi kaza ile ilgili taraflar hakkında bir rapor düzenledi. Rapora göre, Karayolları Trafik Kanunu'nun 68/1-b-3 maddesine göre "Işıklı işaret veya yetkili kişilerin bulunmadığı geçitlerde ve kavşaklarda, yaklaşan aracın uzaklık ve hızını göz önüne almadan veya göz önüne aldığı halde uygun zamanda geçmemek" suçundan yaşam savaşı veren Kekeç ile Önder asli kusurlu bulundu. Sürücü Hammad ise 52/1- b bendine göre, "Araçların hızlarını, aracın yük ve teknik özelliğine, görüş, yol, hava ve trafik durumunun gerektirdiği şartlara uydurmamak" suçundan tali kusurlu bulundu. Hastanede günlerdir kızlarından gelecek güzel bir haberi endişeli bir şekilde bekleyen genç kızların aileleri raporu görünce büyük şok yaşadı.Tekstil işiyle uğraşan Simge Kekeç'in annesi 39 yaşındaki Gülay Altın, "Rapor çok ilginç. Kızım ve arkadaşı sağına soluna bakarak yolun karşısına geçiyor. Kaldırıma adım atacakları sırada çok süratli şekilde minibüs çarpıyor. Normalde minibüs 50 kilometre hız sınırının üzerine çıkmaması gerekiyor. Ama 100 kilometrenin üzerinde bir süratle caddede ilerliyor. O yolda o kadar süratli gidilmez. Rapora itiraz edeceğiz" dedi. Kekeç'in babası 40 yaşındaki mobilyacı Ekrem Kekeç, "Kızım ve arkadaşının asli kusurlu bulunmasına inanamıyorum. Mahalle arası bir yol olduğu için o caddede herkes o şekilde yolun karşısına geçiyor. Neye göre kızımı suçlu buluyorlar anlamış değilim. Hem kızım hastanede hayat mücadelesi veriyor, hem de bu raporla uğraşıyoruz. Adalete güveniyorum. Sürücünün en ağır cezaya çarptırılmasını istiyorum. Kızımın en büyük ideali psikolog olmak. İnşallah sağlığına bir an önce kavuşur ve hayalini gerçekleştirir" diye konuştu. Hilal'in babası Hüseyin Önder (62), "Kızım hala yoğun bakımda tedavi görüyor. Mağdurken suçlu olduk. Raporun düzeltilmesini istiyorum. Çocuğumun vücudunda kırılmadık kemik kalmadı. Fren izi yok. Araba sahibinden de davacıyım" şeklinde konuştu.