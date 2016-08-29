El konulan bin 17 okul derslik açığını kapatacak

Bin 17 okulun dönüştürülmesinin ardından envanter çalışmasını tamamlayan Milli Eğitim Bakanlığı, kapasiteyi 450 bine çıkararak, derslik açığını da kapatacak.

Milli Eğitim Bakanlığı, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından FETÖ soruşturması nedeniyle kapatılan bin 17 okulu bünyesine kattı. Bakanlık bu okullarla birlikte derslik açıağını da kapatacak. Habere göre, Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) 2012-2013 döneminde uygulamaya koyduğu 4+4+4 eğitim sistemiyle birlikte 12 yıllık zorunlu eğitime geçilmesi, derslik açığını da beraberinde getirdi.

Yeni sistemle liselerin zorunlu hale gelmesinin ardından, en çok derslik açığı bu kademede yaşandı. Ayrıca her yıl 1 milyon 200 bin öğrencinin eğitime başladığı tespit edilirken, açığın kapatılması için imar çalışmaları devam ediyordu.

Çalışmaları sürdüren MEB, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından çıkarılan KHK ile FETÖ'nün özel okullarını bünyesine kattı. Bin 17 okulu dönüştüren bakanlık, envanter çalışmasını da tamamladı. Söz konusu okullarda 138 bin öğrenciye eğitim verildiğini tespit eden MEB, kapasiteyi 450 bine çıkarma kararı aldı. Derslik, sıra ve materyal ihtiyaçları tamamlandı, okullar yeni eğitim yılında hizmete açılacak.



Kaynak: Habertürk