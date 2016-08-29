KPSS tarihleri değişti

ÖSYM, Ekim ve Kasım aylarında yapılacak olan KPSS tarihlerini değiştirdi.

Lise mezunlarının ve ön lisans mezunlarının memur olmak için girecekleri 2016 KPSS Önlisans/Ortaöğretim sınav başvuruları geçtiğimiz günlerde yapıldı. Başvurular 9 Ağustos 2016'da başlayıp 26 Ağustos 2016'da sona erdi.



2016 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS), önlisans düzeyinde 22 Ekim 2016'da, ortaöğretim düzeyinde ise 23 Ekim 2016'da yapılacaktı. ÖSYM'nin sınav takviminde yaptığı değişiklik sonucunda KPSS Ortaöğretim/Önlisans Sınavlarının tarihleri değişti.



2016 KPSS Önlisans 16 Ekim 2016'da, Ortaöğretim ise 20 Kasım 2016'da yapılacak.2016 KPSS Ortaöğretim/Önlisans sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih 10 Aralık 2016 olarak belirlenmişti, takvim değişikliğinden sonra sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ise henüz bilinmiyor.