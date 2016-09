KYK yurt başvurusu sonuçları açıklandı

Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun (KYK) başvurularının sona ermesinin ardından öğrenciler merakla bekledikleri yurt sonuçları açıklandı.

KYK yurtlarında kalmak isteyen öğrenciler, 22 Ağustos 2016 Pazartesi günü saat 23:59'a kadar başvurularını e-devlet üzerinden gerçekleştirdi.

Şimdi öğrenciler merakla yurt başvuru sonuçlarının açıklanmasını bekliyor. KYK burs başvurularının da yurt yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından başlaması tahmin ediliyor.

Sonuçlar "kyk.gsb.gov.tr" adresinden duyurulacak.

KYK 2016-2017 DÖNEMİNE HAZIR

Ülke genelinde ve KKTC'de 650'yi aşkın yurtta üniversite öğrencilerine barınma ve kredi/burs imkânı sağlayan Kredi ve Yurtlar Kurumu, bu yıl KYK ile ilk kez tanışacak olan öğrencileri şehir otogarlarında, üniversite kampüslerinde ve şehrin kalabalık yerlerinde kurduğu stantlarda karşılıyor.



Kurum yetkililerinin yer aldığı stantlarda öğrencilere KYK'yı tanıtan broşürler ile ildeki KYK yurtlarına ilişkin bilgiler sunuluyor.



Öğrencilere yöresel ikramlarında sunulduğu stantlarda Kurumun tanıtılmasına yönelik faaliyetler akademik takvim başlayıncaya kadar devam edecek.

Yurt başvuruları e-devlet üzerinden gerçekleştirilecek. Bunun için e-devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek mutlaka e-devlet şifresi almaları veya diğer e-devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olması gerekiyor.



Başvurular www.turkiye.gov.tr internet adresinden hiçbir ücret ödemeden gerçekleştirilebilecek. Başvuruya ilişkin ayrıntılı bilgi; kyk.gsb.gov.tr adresinde bulunan "Başvuru Kılavuzu"ndan alınabilecek.



Başvuru sırasında 2016-OSYS ile örgün yüksek öğrenim programına kayıt yaptıran öğrencilerin ÖSYM; 30 Haziran 2016 ve öncesinde bir örgün yüksek öğrenim programına kayıtlı olan öğrencilerin ise ARASINIF kutucuğunu işaretlemesi önem taşıyor.



Başvuru işlemlerinin tamamlanmasının ardından bilgilerinde değişiklik olan öğrenciler, başvuru süresinin sonuna kadar bilgilerini yine e-devlet üzerinden güncelleyebilecek.



Başvuru sonuçları, yapılacak değerlendirmeler neticesinde kyk.gsb.gov.tr kurumsal web sayfasından duyurulacak.

Üniversiteye kayıt yaptıran öğrencilerin barınma ihtiyaçlarını karşılayabilmek için Kredi Ve Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından sunulan yurt, burs ve öğrenim kredisine kimler başvurabilir?

KYK YURT BAŞVURULARI

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme sınavına girerek ilk defa bir yükseköğretim programına girmeye hak kazanan hazırlık, birinci sınıf öğrencileri ile, ara sınıf ve yurt içi yurt dışı değişim programına katılan öğrencilerinin yurt başvuruları; Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından sınav sonuçları açıklandıktan sonra www.kyk.gov.tr adresinden yapılmaktadır.



ÖSYM tarafından ek kontenjanla bir yüksek öğretim programına yerleştiren öğrenciler ek kontenjan yerleştirme sonuçlarının açıklanmasından itibaren ,

Özel yetenek sınavı ile yüksek öğretim kurumlarına giren öğrenciler, lisanüstü öğrencileri, yatay ve dikey geçiş yapan öğrenciler, kurum yurtlarında kalıp okulu uzatan artık yıl öğrencileri, Başvurularını Genel Müdürlükçe belirlenecek süre içinde www.kyk.gov.tr adresinden yapacaklardır.



Değerlendirme sonuçları; Kurumumuz internet sayfası www.kyk.gov.tr adresinden duyurulmaktadır. Başvuru sonucunda; asil listeden yurda girmeye hak kazanan öğrencilere yurdun adı, asil liste dışında kalan tüm öğrencilere ise yedek sırası verilecektir.

KYK YURTLARINDAN KİMLER YARARLANABİLİR?

Örgün eğitim veren bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı olmak,



Şehir içi nakil araçlarından yardımsız faydalanamayan görme engelli, felçli, bir kolu veya iki kolu veya bacağı olmayan, skolyoz hastaları olan öğrenciler hariç; öğrencinin ailesinin yurdun bulunduğu şehrin belediye sınırları dışında ikamet etmesi.



Taksirli suçlar hariç, sabıka kaydı bulunmamak,



Kurum veya diğer resmi kuruluşların yurtlarından " Süresiz çıkarma cezası" almamış olmak,



Yabancı Uyruklu öğrenciler için emniyet makamlarından alacakları oturma izin belgesi ile pasaportunun tasdikli fotokopisini vermek,



Tatil dönemlerinde geçici olarak en fazla 120 gün çalışan veya ücretli staj yapanlar dışında, en az asgari ücret düzeyinde ücretle sürekli bir işte çalışmaması veya sürekli geliri olmaması,



Toplu yerlerde yaşamaya engel olacak seviyede akıl ve ruh hastalığı veya bulaşıcı hastalığı olmaması,

KYK BURS VE KREDİ BAŞVURULARI

BURS NEDİR ?



T.C. vatandaşı yüksek öğrenim gören başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrencilere 5102 sayılı Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Burs/Kredi Verilmesine İlişkin Kanun hükümlerine göre karşılıksız verilen paradır.



Burstan yararlanacak öğrenciler,



- Ön lisans öğrencileri,

- Lisans öğrencileri,

- Açık Öğretim öğrencilerinden sadece önceliğe sahip öğrenciler,( şehit çocuğu/kardeşi , gazi çocuğu, anne ve babası her ikisi de ölü olanlar vb.)

- İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler, ( intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez.)

- Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri,(hazırlık sınıfında burs verilmez)

- ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında herhangi bir puan türünde ilk 100'e giren öğrenciler,

- Amatör Milli Sporcu belgesine sahip olan öğrenciler,

burstan yararlanabilmektedir.

Not: Bir öğrenci aynı anda, hem burs hem de öğrenim kredisi alamaz.



ÖĞRENİM KREDİSİ NEDİR?



Yüksek öğrenim gören T.C. vatandaşı öğrencileri maddi yönden desteklemek, sosyal ve kültürel gelişmelerini kolaylaştırmak amacıyla devam ettikleri yüksek öğretim kurumlarının normal öğrenimi süresince verilen, zorunlu hizmet yükümlülüğü bulunmayan borç paradır.



Öğrenim kredisi borcu; öğrenciye normal öğrenimi süresince verilen miktarlara Türkiye İstatistik Kurumu Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksindeki artışlar uygulanarak, hesaplanacak miktarın ilave edilmesi ile tespit edilir.



Öğrenim Kredisinden Yararlanacak Öğrenciler;



- Ön lisans öğrencileri,

- Lisans öğrencileri,

-Açık Öğretim öğrencilerinden sadece önceliğe sahip öğrenciler; şehit veya gazi çocuğu, anne ve babası her ikisi de ölü vb.),

-İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okullara dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yaptıran öğrenciler(intibak sınıfında öğrenim kredisi verilmez),

-Yüksek lisans(Master ve Doktora) öğrencileri,

öğrenim kredisinden yararlanabilirler.



BURS VEYA ÖĞRENİM KREDİSİ MÜRACAAT TARİHLERİ



Burs ve öğrenim kredisi müracaatları, her yıl muhtemelen eylül veya ekim veya kasım ayları içerisinde alınmaktadır. Başvurular Kurumun web sayfası üzerinden interaktif olarak alınmaktadır.



Burs ve öğrenim kredisi müracaatında bulunan öğrencilerin beyanlarının doğruluğu, Kurum tarafından kamu kurum ve kuruluşlar nezdinde araştırmaktadır. Beyanlarının doğru olmadığı tespit edilenlerin ise burs ve öğrenim kredisi hakkı iptal edilmektedir.



Öğrencilerin, İnteraktif müracaatlarını yaparken her alanı dikkatlice incelemeleri, konuyu tam olarak kavradıktan sonra ilgili alanları cevaplanmaları gerekmektedir.



Hatalı, eksik ya da gerçeğe aykırı beyanda bulunma burs ve öğrenim kredisi alımını engellemektedir.



Evli olan öğrenciler ise sosyo-ekonomik durumları ile ilgili olarak eşlerinin sosyo-ekonomik bilgilerini ve çocuklarını beyan etmek zorundadırlar.



Öğrenciler, müracaatların bitim tarihinden itibaren öğretim durumunda meydana gelen değişiklikleri, müracaat tarihinin bitimini takip eden 30 gün içinde Kuruma durumunu anlatan bir dilekçe ile bildirilmesi gerekli ise belgelemesi halinde değişiklikler değerlendirmede dikkate alınacaktır.



Burs ve öğrenim kredisi müracaat sonuçları muhtemelen Kasım Sonu veya Aralık ayları içerisinde belli olmakta ve Kurumun web sayfasında ilan edilmektedir.



Ayrıca, öğrencilerin ev adreslerine herhangi bir tebligat yapılmamakta olup sadece burs veya öğrenim kredisi kazanan öğrencilerin Kuruma vermiş oldukları elektronik posta adreslerine bilgi gönderilmektedir. Bu yüzden elektronik posta adresinizi başvuruda yazar iken doğru yazıp yazmadığınızı kontrol ediniz.



İLK DEFA BURS / ÖĞRENİM KREDİSİ ALACAK ÖĞRENCİLERİN YAPACAKLARI İŞLEMLER



Burs/öğrenim kredisi müracaatları, Kurumun kyk.gsb.gov.tr web adresinden kabul edilmektedir.



Burs / öğrenim kredisi müracaatında bulunan öğrencilerden sadece öncelik belgesi istenilmektedir. Diğer beyan edilen bilgilere dair belgeler ise istenmemekte olup, beyan edilen bilgilere ait kontroller ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından web ortamında veya manyetik ortamda alınarak, yapılmaktadır. İstenilen belgeler Kurumun kyk.gsb.gov.tr adresinde ilan edilmektedir.