FETÖ’nün ini artık halkın hizmetinde

FETÖ’nün elebaşısı Gülen’in casusluk merkezi gibi kullandığı Altunizade’deki Fem Dershanesi binasının Maarif Vakfı’na devri planlanıyor. Vakıf okul öncesinden, üniversiteye dek tüm eğitim süreçlerinde burs verecek, Türkiye’nin eğitim alanında temsilciliğini yapacak

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) elebaşısı Fetullah Gülen'in casusluk merkezi gibi kullandığı Altunizade'deki Fem Dershanesi binası artık halkın hizmeti için çalışacak. Hain örgütlenmenin merkezi haline gelen binanın Türkiye Maarif Vakfı'na verilmesi planlanıyor. Vakıf örgün ve yaygın eğitimi geliştirmek amacıyla okul öncesinden, üniversiteye dek tüm eğitim süreçlerinde burs verecek. Yaygın eğitim amaçlı kurslar, etüt ve kültür merkezleri gibi tesisler ile kütüphaneler, laboratuvarlar, sanat ve spor tesisleri kurmakla yükümlü olan Maarif Vakfı tüm idari işlemlerini bu binadan yürütecek. Gülen'in gizli toplantılarını yaptığı 5'inci bölüm tamamen yıkılacak. Bu katta artık Türkiye'yi uluslararası eğitim alanında daha iyi tanıtacak projeler geliştirilecek. İlk kez SABAH'ın görüntülediği binada gizli kaçış noktaları, özel odalara açılan dehlizler, şifrelerle çalışan asansörler ve oldukça lüks konforuyla dikkat çeken Fetullah Gülen'in gizli odası ortaya çıkmıştı. Bir eğitim kurumundan çok casusluk üssünü andıran bina artık gerçekten eğitim için çalışacak. Vakıf, Türkiye aleyhine karalama kampanyalarının yürütüldüğü FETÖ'ye ait yurtdışındaki okulları denetimine alacak. Milli Eğitim Bakanlığı'nca uygun görülen eğitim amaçlı internet sitesi gibi yayın organları, yurt, pansiyon ve lojman gibi tesisler kurabilecek.



DIŞA AÇILMA PROJESİ

Vakıfla nitelikli, evrensel kriterlere uygun, rekabet edebilir bir eğitim hizmeti verilmesi amaçlanıyor. Vakfın aynı zamanda bir dışa açılma projesi olduğunu söyleyen Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz "Maarif Vakfı Türkiye'nin siyasi ve stratejik etkinliğini artıracak, dünya genelinde söz sahibi olan okullardan Türkiye'nin elçiliğini yapacak binlerce öğrenci yetişecek" açıklamasını yapmıştı. Vakfın yurtdışındaki okulları denetime alacağı ilk ülkelerden biri Ruanda oldu. Ruanda'da FETÖ'ye ait 2 okul Maarif Vakfı'na devredildi. Yurtdışında, FETÖ'ye ait yaklaşık 160 okul bulunuyor. Vakıf bu okulları kendi yönetimine alarak yurtdışında Türkiye'yi hakkı ile tanıtacak, Türkiye'nin eğitim alanında temsilciğini yapacak.



İLK TOPLANTI YAPILDI

FETÖ'nün yurtdışındaki okullarıyla mücadele etmek ve terör örgütünün yarattığı tahribatı ortadan kaldırmak için kurulan Türkiye Maarif Vakfı ilk toplantısını 1 Eylül'de Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ile birlikte yaptı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Mütevelli Heyeti üyeliklerine seçtiği, Prof. Dr. Aşkın Asan, Prof. Dr. Ahmet Emre Bilgili, Prof. Dr. Ayşen Gürcan, Prof. Dr. Birol Akgün, Cahit Bağcı ve Selim Cerrah ilk kez bir araya geldi.