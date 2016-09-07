O yurtlar devletin oldu

Kapatılan FETÖ yurtlarının 131’i KYK’ye devredildi. Bakan Kılıç “Ne FETÖ ne de diğer örgütler artık öğrencilerimizin zihnini zehirleyebilecekler” dedi

15 Temmuz darbe girişiminin ardından kapatılan FETÖ'ye bağlı 821 yurdun 131'i devlet yurduna dönüştürüldü. Gençlik ve Spor Bakanı Çağatay Kılıç, "Ne FETÖ ne de diğer örgütler artık öğrencilerimizin zihnini zehirleyebilecek" dedi. Bakan Kılıç, eskiden öğrencilere yıllık yapılan güvenlik testinin de aylık yapılacağını belirterek, terör örgütleriyle bağlantılı öğrencilerin kredi, yurt ve burslarının kesileceğini açıkladı. Bakan Kılıç son 2 yılda yurt kapasitesini yüzde yüz oranında artırarak yıl sonu itibariyle 545 bin kapasiteye ulaşacaklarını söyledi. 2019'da burs kapasitesinin 755 bin olacağını belirten Kılıç, yurtların da artık bazalı, 3-4 kişilik odalarda, sosyal, sportif, sanatsal faaliyetlerin yapıldığı 5 yıldızlı kompleksler haline geldiğini açıkladı. Bakan Kılıç "Yeni eğitim öğretim döneminde yurtlar için 383 bin öğrenci başvurdu. Başvuran öğrencilerin bilgileri elektronik ortamda 11 ayrı kurumdan teyit edildi ve 364 bininin başvurusu kabul edildi. Bu öğrencilerin de 227 bini yurtlara kabul edildi. Yedek başvuruları eylül sonuna kadar devam edecek" diye konuştu. Bakan Kılıç Ankara, İstanbul gibi sembolik önemi olan yurtların devir işlemlerinin de devam ettiğini belirterek en yakın zamanda bu yurtlara da KYK tabelası asacaklarını söyledi.



FETÖ'YE KARŞI MANEVİ REHBER

Bakan Kılıç yurtlarda kalan öğrencilerin, sosyal, sanatsal ve sportif aktivite ihtiyaçlarının karşılandığı gibi talep eden öğrencilerin de dini ihtiyaçlarını, sorularını karşılamak üzere 'Manevi Rehberler' görevlendireceklerini açıkladı. Diyanet İşleri Başkanlığı, 81 ilde ve KKTC'de 209 diyanet personelini yurtlarda görevlendirecek.