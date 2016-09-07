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Okullar ne açılacak? Bakan açıkladı

  • Giriş Tarihi: 7.9.2016 08:05 Güncelleme Tarihi: 7.9.2016 08:06
Okullar ne zaman açılacak? Bakan açıkladı
Okullar ne zaman açılacak? Bakan açıkladı

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, okulların tarihinin erteleneceğine ilişkin iddialara cevap vererek noktayı koydu ve, "Okulların açılış tarihi 19 Eylül 2016'dır" dedi.

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, okulların tarihinin erteleneceğine ilişkin iddialara ilişkin, "Okulların açılış tarihi 19 Eylül 2016'dır." dedi. Yılmaz, Uğur Okulları 15 Temmuz Şehitleri Kampüsü'nün açılış töreni öncesinde, basın mensuplarının okulların açılış tarihinin ertelenip ertelenmeyeceğine yönelik sorusunu yanıtladı. Okulların açılışının ertelenmesinin söz konusu olmadığını belirten Bakan Yılmaz, "Okulların açılış tarihi 19 Eylül 2016'dır." ifadelerini kullandı.

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