Giresunlu kardeşlerin müthiş başarı hikâyesi

Başbakan Yıldırım’ın 500 milyon dolarlık yatırım yapacaklarını açıkladığı Giresunlu kardeşler 17 yıl önce dijital oyun sektörünün patronları oldu. Sırada geleceğin teknolojisi 3 boyutlu sanal gerçeklik var

Başbakan Binali Yıldırım'ın 500 Büyük Hizmet İhracatçısı Ödül Töreni'nde bahsettiği Türkiye'ye 500 milyon dolarlık yatırım yapması beklenilen Giresunlu gençlerin sanal dünyanın patronu Cevat Yerli ile ağabeyleri olduğu ortaya çıktı. SABAH'ın ulaştığı Yerli 2020'lerde en az 30 milyar dolarlık pazar büyüklüğüne ulaşması beklenen sanal gerçeklik teknolojisini Türkiye'de kuracak. Almanya'da yaşayan 38 yaşındaki Giresunlu Yerli dünyada sanal gerçeklik teknolojisi üretebilen 3 şirketten birinin kurucusu. Yerli'nin kurduğu Crytek isimli şirket dijital oyun üretiminin yanı sıra gelecekte dokunmadan hissetmeyi, gitmeden görmeyi sağlayacak her türlü sanal gerçekliğin de dünya çapındaki teknoloji sağlayıcısı. Crytek tarafından geliştirilen CryEngine isimli sanal teknoloji motoru yalnızca ABD'de de iki şirketin üretebildiği ürünlere meydan okuyor. Yerli kardeşler bu birikimlerini Türkiye'ye taşıyarak üniversitelerde sanal gerçeklik laboratuvarları oluşturacak. Bu laboratuvarlarda Türk marka dijital oyunlar üretilecek.



İLK OYUN 3 MİLYON SATTI

Yerli henüz 28 yaşındayken ilk dijital oyununu üretti. Far Cry isimli oyun dünya çapında 3 milyon sattı. 3 yıl sonra Crysis adlı oyun piyasaya çıktı. CryEngine ismini verdikleri teknoloji, oyun geliştirmede yeni bir dönem başlattı. Sony, Facebook pekçok şirket tarafından kullanıldı.



Türk gençleri söz sahibi olmalı

6 yaşında dijital oyun teknolojisine merak salmaya başlayan ve hiç üniversite okumadan dev bir sektörün patronu olan Yerli başarı hikayesini SABAH'a anlattı. Giresun'dan Almanya'ya göç eden bir ailenin en küçük çocuğu olan yerli'ye babası doğum gününde bir Commodore 64 hediye etmiş. "Bu oyunları acaba nasıl yapıyorlar?" diye o yaşlarda araştırmalara başlayan Yerli liseyi de teknoloji ağırlıklı okumuş. 1999'da abileriyle birlikte Crytek'i kuran Yerli'nin dijital oyun sektöründeki adı da bu yıldan itibaren tüm dünyada duyulmaya başlamış. Çok kısa sürede dijital dünyanın patronu olan Yerli Türk gençlerinin bu sektörde söz sahibi olabilmesi için kolları sıvadı. Birikimlerini Türkiye için harcamak istediğini anlatan Yerli "Artık ülkem için bir şeyler yapmak istiyordum. Bu teknoloji gelecek yıllara damgasını vuracak. Sadece oyun sektörü değil, her alanda üç boyutlu sanal gerçeklik teknolojisi kullanılacak. Türk gençlerinin bu alanda söz sahibi olması gerekir" dedi.