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2016 S sonuçları açıklandı!

  • Giriş Tarihi: 30.12.2016 23:37 Güncelleme Tarihi: 31.12.2016 00:20
2016 ALES sınav sonuçları açıklandı!
2016 ALES sınav sonuçları açıklandı!

18 Aralık 2016 tarihinde Pazar günü gerçekleştirilen S sonbahar sonuçları açıklandı.

, S sonuçlarını adaylara duyurdu. ALES sınav sonuçlarına haberimizdeki linkten basitçe ulaşabilirsiniz. 18 Aralık tarihinde gerçekleştirilen ALES sınavında 1 soru iptal edildi...

ALES sınav sonuçları açıklandı. ÖSYM resmi sitesinden yayınlanan açıklama ile ALES sonuçları tüm adaylara duyuruldu. 22:35'ten itibaren erişime açılan ALES sonuçlarına haberimizden ulaşabilirsiniz...

ALES SONUCUNU SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

2016-ALES Sonbahar Dönemi: Sınav Sonuçlarının Açıklanması

18 Aralık 2016 tarihinde uygulanan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavına (2016-ALES Sonbahar Dönemi) ait madde analizleri incelenmiş, cevap anahtarlarının kontrolleri tamamlanmış, itirazlar bilimsel açıdan değerlendirilmiş ve Sözel-2 Testindeki 24. sorunun iptal edilmesine karar verilmiştir. Sınav sonuçları, 30 Aralık 2016 tarihinde saat 22:35'den itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr İnternet adresinden açıklanacak olup adaylar, sınav sonuçlarını belirtilen İnternet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile öğrenebileceklerdir.

Adaylara saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

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