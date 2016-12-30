2016 ALES sınav sonuçları açıklandı!

18 Aralık 2016 tarihinde Pazar günü gerçekleştirilen ALES sonbahar sınav sonuçları açıklandı.

ÖSYM, ALES sınav sonuçlarını adaylara duyurdu. ALES sınav sonuçlarına haberimizdeki linkten basitçe ulaşabilirsiniz. 18 Aralık tarihinde gerçekleştirilen ALES sınavında 1 soru iptal edildi...

ALES sınav sonuçları açıklandı. ÖSYM resmi sitesinden yayınlanan açıklama ile ALES sonuçları tüm adaylara duyuruldu. 22:35'ten itibaren erişime açılan ALES sonuçlarına haberimizden ulaşabilirsiniz...

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2016-ALES Sonbahar Dönemi: Sınav Sonuçlarının Açıklanması

18 Aralık 2016 tarihinde uygulanan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavına (2016-ALES Sonbahar Dönemi) ait madde analizleri incelenmiş, cevap anahtarlarının kontrolleri tamamlanmış, itirazlar bilimsel açıdan değerlendirilmiş ve Sözel-2 Testindeki 24. sorunun iptal edilmesine karar verilmiştir. Sınav sonuçları, 30 Aralık 2016 tarihinde saat 22:35'den itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr İnternet adresinden açıklanacak olup adaylar, sınav sonuçlarını belirtilen İnternet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile öğrenebileceklerdir.

Adaylara saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI