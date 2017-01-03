ÖSYM 2017'de ÖABT ve KPSS'de değişiklik!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Öğretmenlikte Alan Bilgisi Testi (ÖABT) ve Kamu Personeli Seçme Sınavı'nda (KPSS) değişikliğe gittiğini duyurdu.

ÖSYM, Öğretmenlik Alan Bilgisi ve KPPS'de değişikliğe gitti. ÖSYM'nin internet adresinden yapılan duyuruya göre, KPSS'de Ekonometri testi yer almayacak.





İşletme, Muhasebe, Hukuk, Kamu Yönetimi, İktisat, Maliye, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, İstatistik sorularını içeren alan testleri Cumartesi ve Pazar günlerinde sabah ve öğleden sonra olmak üzere iki veya üç test olarak uygulanırken, değerlendirmede, adayın en az bir ham puanı bulunmayan testlerin ağırlıklandırıldığı puan türleri hesaplanmayacak.





Bu yıl ÖABT, Türkçe, İlköğretim Matematik, Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji, Sosyal Bilgiler, Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Coğrafya, Matematik (Lise), Fizik, Kimya, Biyoloji, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, İngilizce, Rehber Öğretmen, Sınıf Öğretmenliği ve Okul Öncesi Öğretmenliği alanlarında yapılacak.





MEB tarafından, ÖSYM'ce ÖABT kapsamında sınav yapılmayan Almanca, Arapça, Çince, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca, Japonca, Rusça öğretmen atamalarında, ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) sonuçlarından oluşturulan KPSS120 puan türü kullanılacak. Bu puanın hesaplanmasında ilgili yılda alınan YDS İlkbahar Dönemi sonuçları kullanılacak.