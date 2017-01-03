Son dakika: TEOG sınav sonuçları açıklandı! - Sonuçları öğrenmek için tıkla!

Binlerce veli ve öğrencinin heyecanla beklediği TEOG sınav sonuçları ile ilgili MEB'ten bugün açıklanacağına dair açıklama gelmişti. Bu açıklamanın ardından kısa bir süre sonra ise TEOG sınav sonuçları açıklandı. Adaylar TEOG sınav sonuçlarını meb.gov.tr'den TC kimlik numaralarını girerek öğrenebilir.

Binlerce öğrenci ve velilinin gözü 23 ve 24 Kasım 2016 tarihinde gerçekleşen TEOG sınav sonuçlarına çevrildi. Bu sabah saatlerinde ise MEB, TEOG sonuçları ile ilgili önemli bir açıklama yayınladı. Açıklamanın ardından kısa bir süre sonra ise TEOG sınav sonuçları açıklandı.



TEOG SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI



17-18 Aralık tarihlerinde gerçekleşen TEOG sınavları sonrası sonuçlar için heyecanlı bekleyiş uzun zamandır devam ediyordu. Milli Eğitim Bakanlığı resmi Twitter hesabından beklenen açıklamayı yaptı. Bu açıklamanın ardından kısa bir süre sonra ise TEOG sınav sonuçları açıklandı.



TEOG SINAV SONUÇLARINI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLA





TEOG MAZERET SINAVLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MEB tarafından ortaokul 8'inci sınıflara uygulanan 23-24 Kasım'daki TEOG birinci dönem oturumlarına katılamayan ve geçerli nedeni olan öğrencilerin girdiği mazeret sınavları ise 17-18 Aralık'ta yapıldı. Peki, 1 ay daha geç yapılan mazeret sınavları ne zaman açıklanacak? Mazeret sınavları da dahil olmak üzere tüm TEOG sonuçları aynı anda MEB'in resmi internet sitesi üzerinde yer alan sonuç sorgulama sayfasından erişime açılacak.

Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) ortak sınavlarının ardından hatalı soru iddiaları gündeme geldi.İngilizce, Türkçe, din ve ahlak ile matematikten birer sorunun hatalı olduğu veya konularının müfredatta bulunmadığı iddiasıyla iptalleri için imza kampanyası başlatıldı. Milli Eğitim Bakanlığı'nda bir komisyonun, din ve ahlak sorularından 'Merve'nin babaannesi' ve Türkçe testindeki 'Unutmak' kelimesinin anlamıyla ilgili soruya itirazları değerlendirdiği öğrenildi.