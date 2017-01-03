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Son dakika: sınav sonuçları açıklandı! - Sonuçları öğrenmek için tıkla!

  • Giriş Tarihi: 3.1.2017 14:16 Güncelleme Tarihi: 3.1.2017 14:19
Son dakika: TEOG sınav sonuçları açıklandı! - Sonuçları öğrenmek için tıkla!
Son dakika: TEOG sınav sonuçları açıklandı! - Sonuçları öğrenmek için tıkla!

Binlerce veli ve öğrencinin heyecanla beklediği sınav sonuçları ile ilgili 'ten bugün açıklanacağına dair açıklama gelmişti. Bu açıklamanın ardından kısa bir süre sonra ise açıklandı. Adaylar TEOG sınav sonuçlarını meb.gov.tr'den TC kimlik numaralarını girerek öğrenebilir.

Binlerce öğrenci ve velilinin gözü 23 ve 24 Kasım 2016 tarihinde gerçekleşen sınav sonuçlarına çevrildi. Bu sabah saatlerinde ise , TEOG sonuçları ile ilgili önemli bir açıklama yayınladı. Açıklamanın ardından kısa bir süre sonra ise açıklandı.

TEOG SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI

17-18 Aralık tarihlerinde gerçekleşen TEOG sınavları sonrası sonuçlar için heyecanlı bekleyiş uzun zamandır devam ediyordu. Milli Eğitim Bakanlığı resmi Twitter hesabından beklenen açıklamayı yaptı. Bu açıklamanın ardından kısa bir süre sonra ise TEOG sınav sonuçları açıklandı.

TEOG SINAV SONUÇLARINI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLA

TEOG MAZERET SINAVLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MEB tarafından ortaokul 8'inci sınıflara uygulanan 23-24 Kasım'daki TEOG birinci dönem oturumlarına katılamayan ve geçerli nedeni olan öğrencilerin girdiği mazeret sınavları ise 17-18 Aralık'ta yapıldı. Peki, 1 ay daha geç yapılan mazeret sınavları ne zaman açıklanacak? Mazeret sınavları da dahil olmak üzere tüm TEOG sonuçları aynı anda MEB'in resmi internet sitesi üzerinde yer alan sonuç sorgulama sayfasından erişime açılacak.

Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) ortak sınavlarının ardından hatalı soru iddiaları gündeme geldi.İngilizce, Türkçe, din ve ahlak ile matematikten birer sorunun hatalı olduğu veya konularının müfredatta bulunmadığı iddiasıyla iptalleri için imza kampanyası başlatıldı. Milli Eğitim Bakanlığı'nda bir komisyonun, din ve ahlak sorularından 'Merve'nin babaannesi' ve Türkçe testindeki 'Unutmak' kelimesinin anlamıyla ilgili soruya itirazları değerlendirdiği öğrenildi.

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