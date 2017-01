Sınavlarda açık uçlu soru dönemi

Üniversitelere giriş sınavlarında bu yıl birçok ilk yaşanacak. LYS’de açık uçlu sorular da çıkacak. Meslek Lisesi öğrencilerinin sınavsız geçiş hakkı kaldırıldı. Eğitim fakültelerinde de 240 bin barajı geldi. YGS başvuruları bugün başlıyor

2017 üniversiteye giriş sınavlarında birçok ilklerin yaşanacağı bir yıl olacak. Bu yıldan itibaren Lisans Yerleştirme Sınavları'nda (LYS) açık uçlu sorular da sorulacak. Sorular yoruma açık olmayacak. Genel bilgi ölçen sorular çıkacak. Meslek lisesi öğrencileri de artık sınavsız geçiş hakkından yararlanamayacak. Tıp, hukuk, mühendislik ve mimarlık bölümlerinde uygulanan başarı sıralaması barajı bu yıldan itibaren eğitim fakültelerinde hayata geçecek. 240 bin ve üstü başarı sıralamasında olanlar öğretmen olabilecek. Yükseköğretim Geçiş Sınavı (YGS) puanıyla öğretmen alan bölümlerin tamamı da LYS puanıyla aday kabul edecek.



HER TESTTE KISA CEVAPLI SORU

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2017 ÖSYS kılavuzuna göre matematikte 3, fizik, kimya, biyoloji testlerinin her birinde 1, Türk dili ve edebiyatında 2, tarih ve coğrafya-2 testlerinin her birinde 1'er açık uçlu soru yer alacak. Felsefe grubu ile din kültürü ve ahlak bilgisi testinde de tüm adaylar için ortak olan 1 soru "kısa cevaplı" olacak. Yabancı dil testinde ise 3 soru kısa cevaplı sorulardan oluşacak. Kısa cevaplı soruların değerlendirilmesinde yanlışlar doğruyu götürmeyecek.



SALONLARA SAAT AYARI YAPILDI

Sınavlarda yapılan en önemli değişikliklerden biri de saat ayarı oldu. Adaylar, saat 10.00'da başlayan sınavlarda saat 09.45'ten sonra, saat 14.30'da başlayan sınavlarda saat 14.15'ten sonra sınav binalarına alınmayacak.



KPSS'DEN EKONOMETRİ KALDIRILDI

Öte yandan Kamu Personeli Seçme Sınavı'ndan (KPSS) ekonometri testi kaldırıldı, puan türleri de yeniden belirlendi. Adayın en az bir ham puanı bulunmayan testlerin ağırlıklı olduğu puan türleri hesaplanmayacak.



YGS BAŞVURULARI BAŞLIYOR

ÖSYM'nin 2017 sınav takvimine göre YGS başvuruları 4-18 Ocak'ta alınacak. YGS, 12 Mart'ta yapılacak, sonuçlar 28 Mart'ta açıklanacak. LYS-4 sosyal bilimler 10 Haziran, LYS-1 matematik 11 Haziran, LYS-5 yabancı dil ile LYS-2 fen bilimleri 17 Haziran, LYS-3 edebiyat-coğrafya 18 Haziran'da gerçekleştirilecek. Başvurular 4-17 Nisan'da alınacak. LYS'nin sonuçları ise 11 Temmuz'da açıklanacak.