Terörü kaynağında kurutma hamlesi

Suriye’nin kuzeyinden yönelen terör tehdidi sadece güvenlik tedbirleriyle değil bölgedeki insan kaynağının eğitimiyle önlenecek. Maarif Vakfı güvenliği sağlanan merkezlerde Türk okulları açacak

Türkiye Fırat Kalkanı Operasyonu kapsamında Suriye'de güvenlik önlemlerini aldığı bölgelerde önceliği eğitime verdi. Maarif Vakfı, Cerablus'ta 2 bin 500 öğrencili 2 okul açtı. 4 okul için altyapı çalışmaları devam ediyor. Uluslararası Şam Üniversitesi de Maarif Vakfı'na geçecek. Maarif Vakfı Başkanı Prof. Birol Akgün, "Onlar terörist olmasın diye biz okul yapıyoruz. Yapmaya da devam edeceğiz" dedi. SABAH'a konuşan Akgün, yurtdışında nerede okul ihtiyacı varsa Maarif Vakfı'nın orada olacağını belirterek, "Suriye'de terörden arındırılmış bölgelerde okul ihtiyacını Maarif Vakfı olarak biz karşılıyoruz. Suriyeli çocuklar terörün ağına düşmesin diye oralara okul açıyoruz. Açmaya da devam edeceğiz" bilgisini verdi.



AZEZ'E SAĞLIK LİSESİ

Cerablus'taki Sandık Hindevi Okulu'nda 2 idareci, 29 öğretmen, 5 destek personeli ile 1300 öğrenciye ikili eğitim veriliyor. Ahmet Selim Molla okulunda ise 22 derslikte 34 öğretmen 1150 öğrenci eğitim alıyor. Okullarda, kamplarda çalışan ve evlerine dönmek isteyen Suriyeli ve Türkmen öğretmenler görev alıyor. Gaziantep Üniversitesi'nden 2 mimar ve teknik ekibin onarım çalışmalarını tamamladığı 4 okul da yakın zamanda devreye girecek. Azez'e bir sağlık meslek lisesi kurulacak. Açılacak sağlık meslek lisesiyle bölgenin ebe, hemşire ve sağlık teknisyeni ihtiyaçları karşılanacak. Güvenlik sağlandıktan sonra Rai, El-Bab ve Menbiç'te de okul açmak için çalışmalar başlatılacak. Halep'ten çıkarılanların yerleştirildiği İdlib'deki kamplarda da kalıcı okullar açılana kadar prefabrik okullarda hizmet verilecek. Rai'de şubata kadar en az 2 okul açılması için çalışma başlatıldı. Şu an rehabilitasyon eğitimi verilen okullarda eğitim Arapça yapılacak. Bu okullarda Türkçe eğitim de verilecek.