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Valisi 'den flaş açıklama

AA
  • Giriş Tarihi: 12.1.2017 19:09 Güncelleme Tarihi: 12.1.2017 19:20
İstanbul Valisi Vasip Şahin'den flaş açıklama
İstanbul Valisi Vasip Şahin'den flaş açıklama

nedeniyle 'da üç gün boyunca tatil edilen okullar in derslerden geri kalmasına neden oldu. Öğrenciler ve veliler tarafından merakla beklenen derslerin nasıl telafi edileceği sorusuna İstanbul Valisi 'den beklenen açıklama geldi.

Valiliği, hava muhalefeti nedeniyle eğitime ara verilen dönem için okullarda telafi dersleri yapılacağını bildirdi.

ten yapılan açıklamada,"İlimizde 9-10-11 Ocak 2017 tarihlerinde hava muhalefeti ve kar tatili nedeniyle eğitim-öğretim kurumlarında yapılamayan derslerin telafisi; ilgili kurumlar tarafından, kurumun türü ve özel şartları dikkate alınarak kendi programlarına göre oluşturacakları uygun ders saatlerinde planlanarak yapılacaktır." denildi.

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