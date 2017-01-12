İstanbul Valisi Vasip Şahin'den flaş açıklama

Yoğun kar yağışı nedeniyle İstanbul'da üç gün boyunca tatil edilen okullar öğrencilerin derslerden geri kalmasına neden oldu. Öğrenciler ve veliler tarafından merakla beklenen derslerin nasıl telafi edileceği sorusuna İstanbul Valisi Vasip Şahin'den beklenen açıklama geldi.

İstanbul Valiliği, hava muhalefeti nedeniyle eğitime ara verilen dönem için okullarda telafi dersleri yapılacağını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada,"İlimizde 9-10-11 Ocak 2017 tarihlerinde hava muhalefeti ve kar tatili nedeniyle eğitim-öğretim kurumlarında yapılamayan derslerin telafisi; ilgili kurumlar tarafından, kurumun türü ve özel şartları dikkate alınarak kendi programlarına göre oluşturacakları uygun ders saatlerinde planlanarak yapılacaktır." denildi.