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Yeni müfredat yarın açıklanıyor

  • Giriş Tarihi: 12.1.2017 22:07 Güncelleme Tarihi: 12.1.2017 23:05
Yeni müfredat yarın açıklanıyor
Yeni müfredat yarın açıklanıyor

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, yarın yeni müfredatı açıklayacak. Açıklamanın ardından 51 eğitim programı kamuoyu ile paylaşılacak.

?Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, yarın yeni müfredatı açıklayacak. Açıklamanın ardından 51 eğitim programı kamuoyu ile paylaşılacak.

UZUN SÜREDİR HAZIRLANIYORDU

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), uzun süredir hazırlıkları süren müfredat çalışmalarının çerçevesi belirlemişti. Buna göre, tüm öğretim kademelerinde 50'nin üzerindeki zorunlu ders programı, ocak ayı itibarıyla Türkiye'deki tüm sivil toplum kuruluşları, öğretmen ve yöneticiler için askıya çıkarılması planlanıyordu.

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