İcat çıkartan müfredat

MEB’in hazırladığı yeni müfredatla her öğrencinin eğitim hayatında en az bir buluş yapması hedefleniyor. Yorum gücünün gelişmesi de Türkçe dersleriyle desteklenecek. Yeni programda liselere kitap okuma zorunluluğu getirildi

Milli Eğitim Bakanlığı'nın sil baştan hazırladığı yeni müfredat her öğrencinin bir buluş yapmasını öngörüyor. Özellikle ilköğretim seviyesinde verilecek kodlama ve uygulamalı bilim eğitimleriyle öğrencinin bilim ve teknolojiyi ezberleyen değil, hayatın her kademesinde uygulayan bireyler olarak yetişmesi hedefleniyor. 1960'lardan beri ABD'de uygulanan bu modelle öğrencinin sadece bilimde değil sosyal alanlarda da girişimci ve yaratıcı özellikleri geliştirilecek. Yorum gücünün gelişmesi de Türkçe dersleriyle desteklenecek. İçeriği hafifletilen müfredatla öğrencinin daha çok kitap okuması da sağlanacak. Bunun için ilköğretim düzeyinde Türkçe derslerinden dil bilgisi kazanımları kaldırıldı. Liselere ise kitap okuma zorunluluğu getirildi. 4 yıl içinde her lise öğrencisinin 2 şiir, 2 roman, 1 tiyatro, 1 deneme ve 2 öykü olmak üzere en az 8 kitap bitirmesi zorunluluğu getirildi. Uğur Okulları Eğitimden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Nevzat Kulaberoğlu kodlama eğitiminin önemine dikkat çekerek "Bu uygulamayı AB'de ilkokul düzeyinde veren yalnızca 9 ülke var. Küçük yaşta kodlama eğitimi almak çocuğun bilişimsel ve algoritmik, yani sistematik düşünme becerilerini geliştiriyor. Bu uygulamayla her çocuğun en azından bir buluş yapması mümkün. Ancak bunu yapamasa bile daha girişimci, yeteneklerinin farkında olan ve bunu geliştiren, hayatın her alanında problem çözebilen bireyler olarak yetişecekler" dedi.



HER BİLGİ İŞE YARAYACAK

Taslağı değerlendiren uzmanlar yeni müfredatla her öğrencinin özellikle bazı fen ve matematik konularında "Bu bilgiler bizim ne işimize yarayacak?" yakınmasına son verileceğini söyledi. Yeni müfredatın her kademesinde "fen ve mühendislik uygulamaları" başlığı altında "uygulamalı bilim" konusu işlenecek. Bu konu öğrencinin günlük hayatta karşılaştığı bir problemi tanımasına, problem çözmesi için gerekli olan araç-gereç ve nesneleri geliştirmesine, muhtelif çözümler üretmesine ve ürün geliştirmesine olanak tanıyacak. Bilfen Ortaokulları Fen Bilgisi Bölüm Başkanı Yasemin Dündar "Öğrenciyi temel alan bu program proje tasarlama, model ürün oluşturma ve oluşturduğu ürünü tanıma ve tanıtma esaslarına dayanmaktadır. Öğrencinin psiko-motor becerilerinin gelişmesi açından da oldukça önemlidir" dedi.



YORUM GÜCÜ GELİŞTİRİLECEK

Türkçe dersinin en önemli hedeflerinden biri öğrencinin yorum gücünü geliştirmesi olacak. Türkçe dersinin sözlü iletişim, okuma ve yazma olmak üzere 3 öğrenme alanında yapılandırıldığını belirten Bilfen Ortaokulları Türkçe Bölüm Başkanı Sündüs Demirdağ Tuncer "Bu öğrenme alanları, Türkçe'yi doğru ve etkili kullanan, kendini yazılı ve sözlü olarak doğru şekilde ifade edebilen, iletişim kurabilen, eleştiren, sorgulayan ve yorumlayan bireyler yetiştirmeyi hedefliyor. Ayrıca birinci kademeden çıkarılan dil bilgisi kazanımları sınıf seviyelerine uygun olarak 5'inci sınıftan 8'inci sınıfa kadar aşamalı bir şekilde dağıtılmış" değerlendirmesinde bulundu.



KURSA İHTİYAÇ YOK

Öğretim programlarında akademik bilgi yoğunluğu azaltıldı. Öğrencileri zorlayan özel ders, ek kaynak ihtiyaçları doğuran bir üst öğrenim düzeyine bırakılması gereken konu ve işlem basamakları ayıklandığı için sınavlara hazırlanırken herhangi bir özel kursa da ihtiyaç duyulmayacağı ifade ediliyor.