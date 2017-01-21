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3 milyon kişi ı inceledi

SAFURE CANTURK SAFURE CANTURK
  • Giriş Tarihi: 21.1.2017
3 milyon kişi müfredatı inceledi
3 milyon kişi müfredatı inceledi

Milli Eğitim Bakanı , Ankara Fen Lisesi'nde karne törenine katıldı. değişikliğiyle ilgili tepkileri yorumlayan bakan Yılmaz, "Müfredat da aynı canlı organizma gibidir. Değişmezse mutlaka yok olur. Selçuklu veya Osmanlı'yı bugün göremiyorsak bu değişime ayak uyduramadıkları içindir. Daha çağdaş bir müfredat istedik. İnönü savaşlarını anlatıyorsunuz İsmet İnönü'den bahsetmemek olur mu? Lozan Anlaşması'ndan bahsedeceksiniz İnönü'den bahsetmeyeceksiniz. Olabilir mi?" dedi. Yılmaz, müfredat taslağına destek vermek için 70 bin kişinin müracaat ettiğini 3 milyonun üzerinde kişinin de taslağı incelediğini bildirdi.

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