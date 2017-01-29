Müfredat hamburgere savaş açtı

Yenilenen müfredatla fizyolojik olarak daha sağlıklı nesillerin yetişmesi hedefleniyor. Derslerde fast food tarzı beslenmenin neden olabileceği hastalıklar işlenecek

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) sil baştan yenilediği yeni müfredat sağlıksız beslenmeye karşı öğrencileri de bilinçlendirmeyi hedefliyor. Yeni müfredat fizyolojik olarak da daha sağlıklı nesillerin yetişmesini amaçlıyor. Bu kapsamda 9'uncu sınıf ünitelerine sağlıklı ve dengeli beslenme konuları da eklendi. Bu ünitelerde fast food tarzı beslenmenin insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri irdelenecek. Lise müfredatına güncel hastalıklar da eklendi. Kanser, alzheimer, diyabet gibi hastalıklardan korunmak için yapılması gerekenler 9'uncu sınıftan itibaren ders olarak işlenecek.

YAŞA UYGUN BİYOLOJİ

Sağlıklı beslenme ve hastalıklarla ilgili konular biyoloji derslerinde okutulacak. 9'uncu sınıf kazanımları genel olarak güncel yaşam, insan sağlığı ve sağlıklı beslenme konularına yönelik olarak düzenlendi. 10'uncu sınıf biyoloji programında yer alan "İnsanda Üreme ve Gelişme" konusu 12'inci sınıfa aktarıldı. 11'inci sınıf programında "İnsan Fizyoloji" ünitesinde sistemlerdeki aksaklıklara bağlı olarak görülen hastalıklar eklendi. Uzmanlar özellikle 9'uncu sınıf programında yapılan değişikliklerle programın daha işlenebilir duruma geldiğini belirtiyor. Ancak laboratuvar çalışmalarına yönelik ek ders saatlerine ihtiyaç duyulduğunun altını çizen uzmanlar üniversite sınavlarına hazırlanan 12'nci sınıf öğrencileri için programın oldukça yoğun olduğunu ifade etti.