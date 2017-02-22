Genç öğretmenler okumuyor

Gelecek yıl göreve başlayacak öğretmenler MEB’in önerdiği 31 kitaptan ortalama 4.8’ini okudu. En çok tercih edilen kitap çocuk kategorisinde sayılan Küçük Prens oldu. Listedeki mesleki ve bilimsel kitaplar ise neredeyse hiç okunmadı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) yeni müfredat çalışmasıyla analiz yeteneklerini geliştirmek için öğrencileri daha çok kitap okumaya yönlendirmeyi hedeflerken SETA Vakfı'nın hazırladığı bir rapor genç öğretmen adaylarının kitap okumadığını ortaya koydu. MEB eğitim camiasına daha nitelikli öğretmenler kazandırmak için geçen yıl aday öğretmen yetiştirme programını hayata geçirdi. İlk kez ataması yapılan adaylar göreve başlamadan önce 4 ay süreyle oryantasyon eğitimine tabi tutulmaya başlandı. Bu kapsamda adaylara kitap okuma zorunluluğu da getirildi. MEB 31 kitaptan oluşan bir liste hazırladı. Bu kitaplardan en az 5'inin okunması zorunlu kılındı. Ancak SETA'nın yaptığı araştırmaya göre her bir öğretmen adayı ortalama 4.8 kitap okudu. Raporda "Bu düzey okunması beklenen kitap sayının altındadır" denildi.

KÜÇÜK PRENS İLK SIRADA

SETA "Aday öğretmen yetiştirme modeli" izleme ve değerlendirmesini yapmak için 17 bin 619 aday öğretmene kapsamlı bir anket uyguladı. Ankette aday öğretmenlerin programın bir parçası kitap okuma alışkanlıkları da analiz edildi. MEB'in hazırladığı listede en çok okunan kitap yüzde 89'la Küçük Prens oldu. Eğitimde en iyi ülkeler olarak bilinen Finlandiya, Singapur ve Kanada'da öğretmenlerin başucu kitabı olarak nitelendirilen Daniel Goleman'ın Duygusal Zekâ isimli kitabının okunma oranı ise yüzde 14'lerde kaldı.



BİLİMSEL KİTAPLAR İLGİ GÖRMEDİ

Aday öğretmenlerin kitap seçiminde en önemli kriterlerin başında sayfa sayısının geldiği de tespit edildi. Öğretmenler 31 kitabın bulunduğu öneri listesinden genellikle en ince olanlarını tercih etti. Öğretmenlerin mesleki gelişimine katkıda bulunması için önerilen daha akademik içerikli kitapların okunma oranı da oldukça düşük çıktı. Adayların yüzde 5'i ya da daha azı bu tür kitapları okudu. Listede yer alan Çiğdem Kağıtçıbaşı ve Zeynep Cemalcılar'ın Dünden Bugüne İnsan ve İnsanlar: Sosyal Psikolojiye Giriş ya da Gulbenkian Komisyonu'nun Sosyal Bilimleri Açın! Sosyal Bilimlerin Yeniden Yapılanması Üzerine gibi kitaplar neredeyse hiçbir aday öğretmen tarafından okunmadı.