'Savaşın çocukları' barışı notalarla haykıracak

Hatay'da tamamı Suriyelilerden oluşan Mülteci Çocuklar Korosu, ülkelerinde barışın sağlanması için şarkılarla dünyaya seslenecek.

Hatay Büyükşehir Belediyesi ile Suriye Kültür ve İnsani Yardım Derneğince geçen günlerde kurulan koroda yer alan 15 Suriyeli çocuk, ülkelerindeki savaşın son bulması ve artık insanların ölmemesi için Türkçe, İngilizce, Fransızca ve Arapça şarkılar söylüyor.

Koronun organizatörü olan Antakya Medeniyetler Korosu Derneği Başkanı Yılmaz Özfırat, AA muhabirine, Orta Doğu'da akan kanın çok ciddi boyutlara ulaştığını söyledi.

Kendilerinin de Türkiye'deki yaklaşık 3 milyon Suriyeli sığınmacı için neler yapılabileceğinin arayışına girdiklerini belirten Özfırat, bugün dünyanın çeşitli yerlerinde yaşanan sıkıntıların son bulması için büyüklerin söyleyemediğini, müzik yoluyla çocuklara anlattırmaya çalıştıklarını bildirdi.

"Dünya 5'ten büyüktür' sözünü çocukların söylemesini istiyoruz"

Suriyeli çocukların Türkiye'ye minnettar olduğunu ifade eden Özfırat, şunları kaydetti:

''Belki dillerini anlayamayabilirsiniz ama şarkılarla direkt kalplere hitap ettikleri için burada savaş mağduru çocuklardan bir koro oluşturduk. Çocuklar kalplerinden barışın gelmesini ve evlerine dönmek istediklerini söylüyorlar. Türkiye'ye çok minnettarlar. Türkiye'nin kendilerine açtığı kucaktan dolayı çok mutlular. Biz de onları burada daha mutlu etmek için projeyi hayata geçirdik. Projenin devamı olacak. Bizim için belki en önemli noktalarından birisi Cenevre ve Birleşmiş Milletlere giderek orada konser vermek. 'Dünya 5'ten büyüktür' sözünü çocukların söylemesini istiyoruz ki bir an önce ülkelerinde artık barış olsun. Bu çocuklar BM'de 'Bakın biz bu sıkıntıları yaşıyoruz. Bize tek kucak açan ülke Türkiye'dir. Bir an önce el birliğiyle Suriye'deki sorunları çözelim' diyecekler.''

"Orada bir köy var uzakta"

Özfırat, müzikle evrensel bir dil oluşturmaya çalıştıklarına işaret etti.

Çocukların ülkelerine sürekli özlem duyduğunu dile getiren Özfırat, ''Koroda değişik bir parça seslendirelim istedik. Çocuklara 'Orada bir köy var uzakta' şarkısını Türkçe olarak öğrettik. Onların ülkelerindeki köylerine duyduğu özlemi göstermek için bu parçayı seçtik. 'Halep' isimli bir parça da onlara yapıldı. Halep'te çekilen sıkıntı artık son bulsun istiyorlar ve bunu 4 dilde seslendiriyorlar.'' diye konuştu.

Özfırat, martta koronun Hatay ve İzmir'de konser vereceğini söyledi.