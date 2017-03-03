Mersin'de okullar tatil edildi

Mersin'de bugün aşırı yağmur nedeniyle okulların tatil edildiği açıklandı. Valilik yaşanması muhtemel herhangi bir olumsuzluğa karşı okulları 1 gün süreyle tatil ettiğini duyurdu.

Mersin Valiliği, beklenen sağanak yağış nedeniyle okulların bugün (Cuma) tatil edildiğini duyurdu.

Mersin'de dün akşamdan bu yana devam eden şiddetli yağış nedeniyle il merkezi ve tüm ilçelerde eğitime bugün ara verildi. Mersin Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, meteorolojik veriler ışığında sürmesi beklenen yağışlar nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara önlem olması amacıyla il genelindeki tüm ilk ve orta dereceli okulların bugün tatil edildiği bildirildi.

Öte yandan, kentte gece boyu süren sağanağın yanı sıra rüzgar etkili oldu.