X İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ARKADAŞINA GÖNDER Adıyaman Samsat'ta okullar 2 gün tatil!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
www.sabah.com.tr

'ta okullar 2 gün !

AA
  • Giriş Tarihi: 5.3.2017 18:57 Güncelleme Tarihi: 5.3.2017 18:59
Adıyaman Samsat'ta okullar 2 gün tatil!
Adıyaman Samsat'ta okullar 2 gün tatil!

'ın ilçesinde geçen perşembe günü meydana gelen 5,5 büyüklüğündeki deprem nedeniyle ilçe genelinde yarın ve 7 Mart Salı günü edildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Mete Kızılkaya, ilçede bin 890 öğrencinin eğitim gördüğünü söyledi.

Deprem nedeniyle ilçe merkezinde 6 okulda hasar tespit ettiklerini aktaran Kızılkaya, " ve köylerde yarın ve salı günü okullarımız olacak.

Çarşamba gününden itibaren öğrencilerimiz çadırlarda eğitim görecek. 15 gün sonra ise Afet ve Acil Durum Başkanlığı (AFAD) tarafından oluşturulacak konteyner kentte eğitimlerini devam ettirecekler." diye konuştu.

Hasarlı okulların da onarılacağını aktaran Mete Kızılkaya, "6 okulumuz artçı depremler bittikten sonra onarılacak ama kullanılmayacak." dedi.

BENZER HABERLER