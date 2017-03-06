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MEB'den 'ye hazırlık için 3. deneme sınavı

AA
  • Giriş Tarihi: 6.3.2017 11:51 Güncelleme Tarihi: 6.3.2017 12:04
MEB'den YGS'ye hazırlık için 3. deneme sınavı
MEB'den YGS'ye hazırlık için 3. deneme sınavı

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), lise son sınıf öğrencileri ile mezunlara yönelik Yükseköğretime Geçiş Sınavı () 3. Değerlendirme Sınavı erişime sunuldu

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünce, üniversite sınavlarına hazırlanan 12. sınıf ve mezun öğrencilerin üniversite hazırlık sürecinde genel başarı düzeylerini ölçmek, sınav kaygılarını düşürmek ve sınav pratiği oluşturmak amacıyla hazırlanan 3. Değerlendirme Sınavı, dün itibarıyla yayımlandı.

Tüm sınıf düzeylerinde hazırlanan kazanım kavrama testleri ile değerlendirme sınavlarına "http://odsgm.meb.gov.tr/kurslar" adresinden erişilebilecek

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