YGS'de en kolay baraj formülü: Türkçe’den 16 sosyalden 5 net

Pazar günü yapılacak YGS’de 180 barajını geçmenin yüzlerce kombinasyonu var. Toplam 21 netle bile bu baraj aşılabilir. Sadece 16 Türkçe ve 5 sosyal netiyle YGS-3 puan türünden LYS’ye girme hakkı kazanılabilir

2 milyon 265 bin 902 adayın iyi bir üniversiteye girmek için ter dökeceği Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) 12 Mart Pazar günü saat 10.00'da yapılacak. YGS'de 150 barajını geçen öğrenciler 2 yıllık önlisans programlarını tercih edebilecek. 180 barajını geçen adaylar da Lisans Yerleştirme Sınavı'na (LYS) girme hakkına sahip olacaklar. Ayrıca ilgili puan türünde 180 barajını geçen adaylar YGS ile öğrenci alan 4 yıllık lisans programlarını da tercih etme hakkına sahip olacak. Sınavda her biri 40'ar sorudan oluşan Türkçe, sosyal bilimler, matematik ve fen bilimleri olmak üzere 4 ayrı testten çoktan seçmeli 160 soru yer alacak. YGS'de 6 farklı puan türü var. Puan hesaplaması için toplam 4 testin en az ikisinden 0.5 net yapılması gerekiyor. Sınav sonunda 6 farklı türden puan hesaplaması yapılacağı için 180 barajını geçmenin yüzlerce kombinasyonu mevcut. Her testten soru yanıtlanmasa bile belli puan türlerinde barajı geçmek mümkün. Toplam 21 netle bile LYS'ye girme hakkına sahip olabilirsiniz. Sadece 16 Türkçe ve 5 sosyal netiyle YGS-3 puan türünden 180 barajı aşılabilir. Önlisans ya da açıköğretim programlarına kaydolmak için gerekli 150 barajı için de benzer formüller mevcut. Toplamda 15 netle belli puan türünde 150 barajı aşılabilir.



PUAN DEĞİŞİKLİKLERİNE DİKKAT

Bu yıl YGS ile öğrenci alan bazı bölümlerde puan türü değişiklikleri yapıldı. İlahiyat bölümleri YGS-5'ten TS-1'e, bilgisayar ve öğretim teknolojileri öğretmenliği YGS-1'den MF-1'e, beden eğitimi ve spor öğretmenliği YGS-6'dan TM-2'ye, kimya öğretmenliği YGS-2'den MF-3'e, okul öncesi öğretmenliği YGS- 5'ten TS-1'e, özel eğitim öğretmenliği YGS-4'ten TS-1 puan türüne geçti. Bu bölümlere girmek isteyen adayların 180 barajını geçerek LYS'ye girmeleri gerekecek. Benzer şekilde özel yetenek ile öğrenci alan iç mimarlık ve endüstri ürünleri tasarımı bölümleri de artık LYS ile öğrenci alacak.



MATEMATİK'TE YENİ KONULAR VAR

2013'te matematikte yapılan müfredat değişikliği bu yıl ilkkez YGS'ye yansıyacak. YGS'de 9 ve 10'uncu sınıf konularından soru sorulduğunu hatırlatan uzmanlar ikinci dereceden denklemler, parabol, polinom ve karmaşık sayının ifadesi ve bir fonksiyonun grafiğinden faydalanarak simetri dönüşümleri yardımı ile yeni bir fonksiyonun grafiğini çizme konularının sınavda çıkabileceğini söyledi.



SAAT 09.45 KURALI

Bu yıl yapılan bir değişiklikle sınava 09.45 kuralı da getirildi. Adayların YGS başlamadan 15 dakika önce sınava gireceği binada olması gerekiyor. Adaylar 09.45'ten sonra binaya alınmayacak. Öte yandan, ÖSYM üniversite adaylarını yeni kimlik kartı edinme işlemlerini sınav gününe bırakmamaları için uyardı. Açıklamada bazı şartlar nedeniyle o tarihte kimlik belgesi olmayanların geçici kimlik belgesiyle YGS'ye girebileceği belirtildi.