YGS’de en çok ‘kesinlikle’ yanıltıyor

Pazar günü yapılacak YGS’de adayları en çok yorum ve analiz yeteneklerinin ölçüldüğü “Hangileri kesinlikle doğrudur?” tipindeki sorular yanıltıyor. Hata yapmamak için soru kökünü çok dikkatli okuyun

2 milyon 265 bin 902 adayın yarışacağı Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) pazar günü saat 10.00'da yapılacak. YGS'de 150 barajını geçen öğrenciler 2 yıllık önlisans programlarını tercih edebilecekler. 180 barajını geçen adaylar da Lisans Yerleştirme Sınavına (LYS) girme hakkına sahip olacaklar. Ayrıca ilgili puan türünde 180 barajını geçen adaylar YGS ile öğrenci alan 4 yıllık lisans programlarını da tercih edebilecekler. Sınavda her biri 40'ar sorudan oluşan Türkçe, sosyal bilimler, matematik ve fen bilimleri olmak üzere 4 ayrı testten çoktan seçmeli 160 soru yer alacak.

Sınavda öğrencileri en çok bilginin yorumlandığı "Hangileri kesinlikle doğrudur?" "Hangileri kesinlikle yanlıştır?" tarzındaki soru yanıltıyor. Soru köklerinin çok dikkatli okunması gerektiğini hatırlatan Uğur Okulları Akademik Kurul üyeleri, öğrencileri en çok hataya düşüren soru tiplerini ve hangi noktalara dikkat edilmesi gerektiğini şöyle sıraladı:

MATEMATİK: Öğrenci, her çözdüğü sorunun cevap şıkkını işaretlemeden önce bir defa daha soru cümlesini okuyarak bulduğu sayısal değerin istenilen cevaba ait olup olmadığını kontrol etmelidir.

TÜRKÇE: Türkçe testinde özellikle dil bilgisinin sorgulandığı "karma dil bilgisi" diyebileceğimiz, her seçenekte farklı bir konunun yoklandığı sorular adayların dikkat etmesi gereken sorulardır. Son yıllarda cümlede anlam konusu içinde sıkça sorulan "kesin olarak çıkarılabilir?" sorularına da özellikle dikkat edilmesi gerekir.



FENDE GRAFİKLERE DİKKAT!

FİZİK: En çok dikkat edilmesi gereken sorular bilginin yorumlandığı "Hangileri kesinlikle doğrudur?" "Hangileri kesinlikle yanlıştır?" "Hangileri doğru olabilir?" tipindeki sorulardır. Bunun dışında öğrencilerin matematiksel işlem gerektiren denklem çözümlerinde dikkat hataları yaptığı ve bu nedenle çeldirici olan seçeneklere yöneldiği görülmektedir.

KİMYA: "Yanlıştır", "doğru değildir", "olamaz", "beklenmez", "sıra ile", "büyükten küçüğe", "kesindir" gibi ifadeler dikkatli okunmadığı takdirde hataya sebep olmaktadır.

BİYOLOJİ: En fazla hata yapılan sorular, genellikle birkaç kazanımın sentezini gerektiren yoruma dayalı tablo ve grafik okuma benzeri soru çeşitleridir.



FELSEFEYİ SONA BIRAKMAYIN

TARİH: Genelde öncüllü sorularda hata yapılmaktadır. Bu soru tipinde önce soru kökü dikkatle okunmalı, ardından içindeki anahtar kelimelere dikkat ederek öncüller okunmalıdır. Bu kelimelerdeki bilgiyi kullanarak yorum yapılmalıdır.

COĞRAFYA: Öğrencilerin sınav heyecanı ile soruları tam olarak algılamadan çözmeleri büyük bir hata nedenidir. O yüzden sınav boyunca bütün soru ve seçenekler dikkatlice ele alınmalıdır.

FELSEFE: Felsefe soruları sosyal bilimler testinin en sonunda yer alır. Aynı zamanda öğrenciden bilginin yanı sıra güçlü bir yorum gücü ve dikkat istemektedir. Felsefe sorularını sona bırakmak yerine araya gerekir. Bu taktik, çeldiricileri görmeyi kolaylaştırarak doğru cevabı buldurur.



21 NET YAPAN BARAJI AŞAR

YGS'de 6 farklı puan türü var. Puan hesaplaması için toplam 4 testin en az ikisinden 0.5 net yapılması gerekiyor. Sınav sonunda 6 farklı türden puan hesaplaması yapılacağı için 180 barajını geçmenin de yüzlerce kombinasyonu mevcut. Her testten soru yanıtlanmasa bile belli puan türlerinde barajı geçmek mümkün. Toplam 21 netle bile LYS'ye girme hakkına sahip olabilirsiniz. Sadece 16 Türkçe ve 5 sosyal netiyle YGS-3 puan türünden 180 barajı aşılabilir. Önlisans ya da açıköğretim programlarına kaydolmak için gerekli 150 barajı için de benzer formüller mevcut. Toplamda 15 netle belli puan türünde 150 barajı aşılabilir.