ÖSYM'den flaş açıklama: Yeniden değerlendirilecek

ÖSYM'den yapılan son dakika açıklamasında ''Ücretlendirme konusu yeniden değerlendirilecek, 27 Mart'tan önce adaylara duyurulacak'' denildi.

ÖSYM, 2017 KPSS kılavuzunda kamuoyuna açıklanan iyileştirmeler korunarak, sadece test bazlı ücretlendirme konusunun ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından yeniden değerlendirilerek, yeni ücretlerin KPSS Alan Bilgisi sınav başvurularının başlayacağı 27 Mart tarihinden önce adaylara duyurulacağını açıkladı.



ÖSYM Başkanlığı'ndan konuya ilişkin yapılan yazılı açıklama şöyle:



"2017 yılına kadar her biri beşer testten oluşan, adaylara kaç teste cevap verdiğine bakılmaksızın aynı kitapçığın verilip aynı süre tanınarak iki oturum şeklinde yapılan KPSS alan bilgisi sınavları bu yönüyle her zaman eleştirilmiş, adaylar ve sınav görevlileri tarafından sürekli şikayet konusu edilmiştir. 2017 yılı itibarıyla yürürlüğe giren mevzuat değişikliği ile birlikte söz konusu eleştiriler de göz önünde bulundurularak, KPSS alan bilgisi sınavlarında birçok iyileştirme yapılmıştır. Ekonometri testinin ağırlıklandırıldığı puan türü, kurumlar tarafından kullanılmaması nedeniyle sınav kapsamından çıkarılmış; geri kalan dokuz testin hepsinden belirli pay alan puan türleri sadeleştirilerek en fazla beş alan testine katılmayı gerektiren yeni puan türleri belirlenmiş; alan testlerinin soru sayıları üçte bir oranında artırılarak her bir alanda kapsam geçerliliği genişletilmiş; bu çerçevede sınav süreleri de kısaltılarak yeniden belirlenmiş ve sınavlar aynı hafta sonu Cumartesi ve Pazar günleri sabah ve öğleden sonra olmak üzere dört oturum olarak düzenlenmiştir. Adayların sadece puanını kullanacakları testlere katılmalarına imkan vermek amacıyla sınav saatleri de, her bir test için farklılaştırılmıştır.



Adaylar ve ilgili kamuoyunca memnuniyetle karşılandığı gözlenen tüm bu iyileştirmelerin, sınavların Cumartesi ve Pazar günleri dört oturum olarak yapılacak olması nedeniyle ortaya çıkan maliyet artışının sınav ücretlerine yansıtılması sonucu meydana gelen tartışmaların gölgesinde kaldığı; tek teste giren ile beş teste giren adaylara sınav maliyetlerini doğru yansıtmayı amaçlayan bu test bazlı ücretlendirmenin, sanki katıldığı teste bakılmaksızın tüm adayların sınav maliyetlerini kat kat artırdığı biçiminde algılandığı görülmüştür. 13.03.2017 tarihinde 2017 KPSS kılavuzunda kamuoyuna açıklanan tüm bu iyileştirmeler korunarak sadece test bazlı ücretlendirme konusu ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından yeniden değerlendirilecek, yeni ücretler KPSS Alan Bilgisi sınav başvurularının başlayacağı 27 Mart 2017 tarihinden önce adaylara duyurulacaktır"