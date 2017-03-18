Bu okulun hedefi mutlu bir eğitim

‘Başka Bir Okul Mümkün’ projesi Çanakkale’de hayata geçiyor. Projeyi anlatan Kuzu “Bu okulu öğrenciler yönetecek. BBOM’de mutlu çocuklar yetişecek” dedi

Fikirsel temelleri 2009'da atılan Başka Bir Okul Mümkün (BBOM) Derneği İstanbul, Ankara, İzmir ve Bodrum'dan sonra Çanakkale'de de açılıyor. Okulun yapımını ESS Yapı ve Güncel İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Halil Kuzu üstlendi. Sosyal sorumluluk projesi olarak hayata geçirilen okulun binası tamamlandığında, Kuzu Eğitime Destek Vakfı'na devredilecek. Okul, BBOM ile yapılacak işbirliğiyle 2017- 2018 eğitim öğretim yılında açılacak. Çanakkale Kalabaklı Köyü'nde 3 bin 500 metrekare alan üzerine kurulacak okul projesi bin 400 metre kapalı alana sahip olacak. BBOM'nin hayata geçirdiği diğer okullarda olduğu gibi Çanakkale'de yapılan BBOM projesinde de okulun adını öğrenciler koyacak. Alternatif eğitim, demokratik yönetim, ekolojik duruş ve özgün finansmanının amaçlandığı okulun işletmeciliğini, okulda okuyan öğrencilerin üyesi olacağı kooperatif yapacak.



?4 EKSENLİ EĞİTİM MODELİ

Okulun 170 öğrenci kapasiteli olacağını belirten işadamı Halil Kuzu, "Burada çocukların mutlu olmasını istiyoruz. Hayata farklı yönlerden bakacaklar. Okulun 8 ilköğretim dersliği, 4 anasınıfı, çok amaçlı salonu ve kütüphanesi olacak. Burada 4 eksenli eğitim modeli uygulanacak. Öğrenciler birebir eğitim alacak, okul ekolojik olacak, demokratik yönetim anlayışıyla yönetilecek ve okulun özgün bir finansmanı olacak" diye konuştu.