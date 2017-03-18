ÇOMÜ’den ilk yeşil kampus

25. yılını kutlayan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi kampusun elektriğini rüzgâr tribünleri ile üretecek. Üniversite yeşil atak ile dev bir tasarruf sağlayacak

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Türkiye'nin ilk 'Yesil Kampus'u oluyor. Bu yıl 25'inci eğitim yılını kutlayan üniversite Kalkınma Bakanlığı'nın desteği ile kampusa rüzgar tribünleri kuracak. Yılda 4 milyon lira elektrik gideri olan üniversite, elektriğini böylece kendisi üreterek dev bir tasarruf sağlayacak. Yaklaşık 12 milyon liraya mal olacak sistem 3 ila 4 yıl arasında kendisini amorti edecek.



2 YILDA TAMAMLANACAK

Rüzgar tribünlerinin ÇOMÜ'nün ana kampusu olan Terzioğlu Yerleşkesi'ne yapılacağını belirten ÇOMÜ Rektörü Prof Dr. Yücel Acer, "Türkiye'de tek olduğumuz bir proje. Kendi enerjisini kendisi üreten bir üniversite olmak istiyoruz. Daha önceleri Kalkınma Bakanlığı üniversitelere enerji yatırımına destek vermiyordu. Ancak bu yıl çalışmalarımızın ardından bakanlığımızdan desteği aldık. Bir rüzgar tribünü yıllık 3 megawattlık bir enerji üretiyor. Biz yılda 4 milyon lira elektrik faturası ödüyoruz Bu sistemin ardından böyle bir tasarrufumuz olacak. 3 tribün yapacağız ve 2 yılda bitirmeyi planlıyoruz" diye konuştu. ÇOMÜ'nün kampuslarının yenilendiğini belirten Rektör Acer, "Anafartalar Kampusu'nun tamamı yıkılıyor. Yerine spor salonu, konser ve konferans salonu, derslikler ile konservatuvar binası yapılacak. Biga Kampusu'nun da temeli atıldı" dedi.



İLK 20'YE GİRDİK

ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Yücel Acer "ÇOMÜ, 1992'de kuruldu. O dönem Türkiye'de 47 üniversite vardı. 25 yılda 50 bine yakın öğrenci sayımızla Türkiye'nin ilk 20 üniversitesi arasına girmeyi başardık. Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin (ODTÜ) bağımsız olarak yaptığı 170'e yakın devlet ve vakıf üniversiteleri arasında kalite sıralaması University Ranking by Academic Performance'de (URAP) okulumuz 2 yıl önce 52. sıradayken 2016'da 34. sıraya yükseldi. Bilimsel araştırma fonumuz ise 2 yıl önce 2.5 milyon lira iken şimdi 3.5 milyon lira oldu" diye konuştu.



ARKEOLOJİ OLMAZSA OLMAZIMIZ

"Çanakkele arkeolojik olarak çok özel bir bölge" diyen Rektör Acer, "Troya, Asos, Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki arkeolojik kazı çalışmalarını üniversitemiz yürütüyor. 2018 UNESCO tarafından 'Troya Yılı' ilan edildi. Troya'nın tanıtılması, müzenin kurulması ve turistin gelmesi için üniversitemiz danışmanlık desteği verecek" dedi.