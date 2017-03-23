YGS'ye giremeyenler için flaş açıklama

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Yükseköğretime Geçiş Sınavı'na (YGS) geç kaldıkları için giremeyen öğrencilerin şikayetleriyle ilgili Kamu Denetçiliği Kurumunun (KDK) çalışma yaptığını belirterek, "Bakalım bir raporunu versin. Raporunu verdikten sonra da yeniden bir değerlendirme yapılabilir. 'KDK raporu bir çözüm olacaktır' diye düşünüyorum." dedi.

Bakan Yılmaz, geç kaldıkları için YGS sınavına giremeyen öğrencilerle ilgili olarak "Kamu Denetçiliği Kurumunun raporu henüz çıkmadı, inceleme yapacak. İnceme yaptıktan sonra Kamu Denetçiliği Kurumu tarafından verilen raporların hükümlerin, diğer kamu kuruluşları tarafından uygulanması lazım. Dolayısıyla, bakalım bir raporunu versin. Raporunu verdikten sonrada yeniden bir değerlendirme yapılabilir. Kamu denetçiliği kurumu raporu bir çözüm olacaktır diye düşünüyorum. Kamu denetçiliği kurumu çok saygın bir kurum. Çok değerli hukukçular var, başkanı ve üyeleri. Her birisine sonsuz güveniyoruz. Onların vereceği karar bu konudaki sorunu herkesin kabul edebileceği bir noktada çözüme kavuşturacaktır. Önce rapora bakalım. Çünkü bir sınav yapıldı birde yeni bir sınav yap denildiğinde acaba önde arkada sıralama önemli biliyorsunuz. Kamu denetçiliği raporunu beklemek lazım" şeklinde konuştu.