YGS sonuçlarını bekleyen adaylar dikkat! ÖSYM'den kritik uyarı az önce geldi

2 milyonu aşkın üniversite adayının heyecanla beklediği YGS sonuçları henüz açıklanmadı. Sabah saatlerinden itibaren YGS sonuçlarını bekleyen adaylar için ÖSYM'den beklenen açıklama geldi. Yapılan açıklamada 2017 YGS sonuçlarının bugün içerisinde kesin olarak açıklanacağı belirtildi.

12 Mart Pazar günü gerçekleşen YGS'nin ardından milyonlarca öğrencinin gözü açıklanacak sınav sonuçlarına çevrilmişti. ÖSYM tarafından yapılan duyuruda sonuçların 28 Mart Salı günü açıklanacağı duyuruldu. Bu açıklama nedeniyle bu sabah saatlerinden itibaren YGS sonuçları için kritik bekleyiş başladı. YGS sonuçlarının henüz açıklanmaması nedeniyle ÖSYM, önemli bir uyarıda bulundu



YGS SONUÇLARI 2017 NEDEN AÇIKLANMADI?



ÖSYM'den yapılan açıklamada sitede yaşanan yoğunluktan dolayı veritabında yavaşlama olduğu, bu neden sonuçların açıklanmasının geciktiği aktarılırken 2017 YGS sonuçlarının gün içerisinde açıklanacağı belirtildi. Öte yandan adayların siteye yüklenmemesi uyarısında bulundu.



YGS SONUÇLARI SORGULAMA - ÖSYM SONUÇ SİSTEMİ



LYS BAŞVURULARI NE ZAMAN?



YGS'de uygulanan testlere verilen cevaplar, her test için ayrı ayrı değerlendirmeye alınacak. Adayların Türkçe, sosyal bilimler, temel matematik ve fen bilimleri testlerinden her biri için birer standart puanı hesaplanacak. YGS'de en az bir puan türünde 150 ve üzeri puan alamayan adayların, YGS puanları ile bir yükseköğretim programını tercih etme ve LYS'lere girme hakları bulunmayacak. YGS puanı 150'nin altında olan adaylar için ilgili yerleştirme puanı (Y-YGS) hesaplanmayacak. YGS puanlarından en az biri 180 ve daha fazla olan adaylar, Lisans Yerleştirme Sınavlarına (LYS) girme hakkı elde edecek.



Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek. Adaylar YGS sonuçlarını, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin"https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden mobil uygulamalarından öğrenebilecek. YGS puanlarından en az biri 180 ve daha fazla olan adaylar, isterlerse LYS'ye başvurabilecek. LYS'ye başvurular, 4-17 Nisan'da alınacak.