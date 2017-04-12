Tek alanda marka liseler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da her fırsatta geliştirilmesi gerektiğini vurguladığı mesleki eğitimle ilgili çok önemli bir proje hayata geçirildi. 6'sı İstanbul'da olmak üzere Türkiye genelinde toplam 16 tematik meslek lisesi oluşturuldu. İlgili sektörle en az 10 yıl boyunca tek bir alanda eğitim verecek tematik meslek liseleri alanında marka olacak. Öğrenciyi de okulun kendisi seçecek. Aday öğrencilerin kabulünde özel yetenek de etkili olacak. Bilişim, plastik, tekstil, denizcilik ve uçak bakım gibi alanlarda kurulan tematik liselerle sektör için tıpkı futbol takımlarında olduğu gibi eleman yetiştirilecek altyapılar oluşturulacak.Tematik liselerle sektöre daha nitelikli elemanlar kazandırılacak. Mezunların istihdamı da ciddi oranlarda artacak. İstanbul'da 6 farklı sektörle imzalanan protokoller öğrencilerin işletmede beceri eğitimi ve stajı, mezuniyet sonrası istihdamı, öğretmenlerin mesleki gelişimleri, eğitim ortamlarının iyileştirilmesi gibi başlıkları da içerecek. Ayrıca sektör temsilcilerde okul yönetimde doğrudan yer alacak. Nitelikli işgücünün öncelikle okulların istenilen niteliklere sahip olmasıyla mümkün olabileceğini vurgulayan İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Yelkenci "Bu doğrultuda insan gücünü ve mali kaynaklarını sadece belirli bir alana yönlendiren, bir alanda ihtisaslaşmış tematik meslek liselerine ihtiyaç olduğu anlaşılmıştır. Bu okulların, İstanbul'un ülkemiz ekonomisine katkısı doğrultusunda, bölgenin ihtiyaç duyduğu eğitilmiş işgücünün sağlanmasında, öğretmen, öğrenci ve sektör desteği ile tek bir alanda mesleki eğitime yoğunlaşarak sektörün ihtiyaç duyacağı nitelikte mezunlar vermesi hedefimizdir" dedi.Tematik meslek liseleri kendi öğrencisini de kendisi seçecek. Bu okullara kaydolmak isteyen öğrenciler, sektör temsilcilerinin de yer alacağı okul yönetim kurulunca özel yeteneği de içeren değerlendirme sınavına alınacak. Değerlendirme puanının yüzde 30'u ile TEOG puanının yüzde 70'inin toplamından oluşacak puana göre öğrenciler liselere yerleştirilecek. Bu liselerde sektörün ve alanın özelliğine göre iş sağlığı ve güvenliği, girişimcilik, meslek ahlakı, yabancı dil gibi eğitim programları da planlanacak. Yetiştirici ve destekleyici kurslarla öğrencilerin kişisel gelişimlerini desteklemek üzere meslek kursları düzenlenecek.İstanbul'da eğitim verecektematik meslekliseleri ile protokolimzalanan kurumlarşunlar:Küçükçekmece PAGEV Plastik Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Türk Plastik Sanayicileri Araştırma, Geliştirme ve Eğitim Vakfı.Küçükçekmece Kuyumculuk Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi-Mücevher İhracatçıları Birliği Mücevher A.Ş.Küçükçekmece TASE V Ayakkabı ve Saraciye Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi- Türkiye Ayakkabı Sektörü Araştırma, Geliştirme ve Eğitim Vakfı.Pendik Halil Kaya Gedik Metal Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi-Gedik Holding A.Ş.Zeytinburnu TRİSAD Tekstil Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi-Türkiye Triko Sanayicileri Derneği (TRİSAD).Pendik Nuh Kuşçulu Seramik ve Cam Teknolojisi Mesleki Lisesi-TAMCAM OTO CAM SANAYİİ A.Ş.