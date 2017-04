Veliler dikkat! Sınav baskısı kalıcı hasarlar bırakabilir

1 milyondan fazla 8'inci sınıf öğrencisi iyi bir liseye girebilmek için bugün ve yarın Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) sistemi kapsamında yapılacak ortak sınavlarda ter dökecek. Tam ergenlik döneminin başında çocukların bu denli önemli bir sınav deneyimi yaşadıklarını hatırlatan uzmanlar velilere TEOG sınavları sonrasında da önemli görevler düştüğünü vurguladı. Bu dönemde çocukların kendini başarısız hissetmesine neden olacak davranışlar öğrencilerde "son bulmuşluk" hissi yaratabilir. UzmanlarSon bulmuşluk hissi oldukça riskli bir durumdur. Ergen bunu içselleştirip tüm hayatına da yayabilirSınavın beklendiği gibi geçmemesi halinde dünyanın sonu olmadığını, iyi ya da iyi olmayan her sonuçta yanında olacağınızı belirtmekten çekinmeyin" uyarısını yaptı. Çocukların bu dönemde yaşayacağı olumsuz duyguların ileriki yıllarda ciddi psikolojik sorunlara neden olabileceğinin altını çizen NUN Okulları rehberlik birimi uzmanları velilere şu önerilerde bulundu:Çocuğunuzun zor bir dönem olan ergenlik döneminde bu denli önemli bir sınavla karşı karşıya olduğunu unutmayın. Bu dönemde çocuğunuz sadece ortaokuldan liseye değil çocukluktan da yetişkinliğe doğru bir geçiş gerçekleştirmektedir. Bu iki geçiş süreci de oldukça sabır ve anlayış gerektirirYaşanan kaygı ve heyecandan kaynaklı olarak çocuklar sınavı bir hedef, ulaşılamadığında da yaşanan bir 'son' olarak görebilirler. Hedef kısmında bir sorun yoktur ancak ulaşamama kısmında çocukta oluşan son bulmuşluk hissi oldukça riskli bir durumdur, kalıcı hale gelebilir.Sınav nasıl geçerse geçsin ona her sonuçta yanında olacağınızı hissettirin. Emeğe vurgu yapın ve bunları yaparken sevginizi göstermeye devam edin. Çocuk ne kadar güvende hissederse, kendine güveni de o kadar iyi bir durumda olacaktır. Bu güven, ona her sınavı başarıyla atlatabileceği hissini de aşılayacaktır.Bilgisayar oyunları, diziler hatta haber programları çoğunlukla şiddet üzerine kurulu. Çocuğun dünyadan aldığı mesajlar ağırlıklı olarak olumsuz ve yıkıcı. Bu olumsuz mesajlar çocuğun zihninde bir karmaşaya, ümitsizliğe ve tükenmişliğe neden olabilir. Onlara her zaman dünyanın güzel taraflarını, umudun önemini anlatın. Böylece onları sınavlara karşı daha sağlıklı hazırlayabilirsiniz.Artık sınav konuşmayın. Güncel sohbetlerde bulunun.TürkPsikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği İstanbul Şubesi Başkanı Alpaslan Dartan ise "Bu dönem sınav stresinin yanı sıra fiziksel ve duygusal değişimler, yoğun duygusal iniş çıkışlar, artan sinirlilik ve depresif duygu hali gibi ergenlik sürecinin yansıyan etkileriyle birlikte stresin çifte katlandığı bir dönem" dedi. Dartan "Bu yaş grubuyla iletişim kurmak daha zor. Okul ve özel ders arasında koşturan çocuklar dokunsan ağlayacak hale geliyorlar. Bu zor süreçte çocukların kaygılarını azaltmak anne babalara düşüyor" uyarısını yaptı.KültürTemel Liseleri Rehberlik Direktörü Salim Ünsal TEOG sınavlarının bütün bir yıl boyunca defalarca girilen yazılı sınavlardan farklı olmadığını hatırlattı. Ünsal "Tek farkı bütün ülkede aynı anda uygulanıyor olması ve aynı düzeydeki her adaya aynı soruların sorulmuş olması" dedi. Ünsal ailelere de "Sınav günü okullarda beklemeyin" uyarısını yaptı.