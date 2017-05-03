Temel liseler Anadolu liselerini solladı

Hükümetin 3 yıl önce aldığı karar çerçevesinde dershaneden dönüşerek okullaşan temel liseler kısa sürede büyük başarı yakaladı. Üniversiteye giriş sınavlarında ilk kez geçen yıl performans sergileyen temel liselerin başarısı fen liselerine yaklaştı. Geçen yıl temel liselerde yüzde 51 oranında yerleştirme başarısı yakalandı. Bu her iki öğrenciden birinin üniversiteye yerleştiği anlamına geliyor. Yerleştirme başarısı fen liselerinde ortalama yüzde 64'tü. Anadolu liselerinde bu oran geçen yıl yüzde 49'du. SABAH'a konuşan Kültür Temel Liseleri Genel Müdürü Ahmet Sait Yurtseven "Temel liseler dershanelere bir alternatif olarak düşünülmüştü. Ancak hem üniversiteye hazırlık anlamında hem de lise müfredatı uygulamasıyla artık bir okul türü oldu" dedi. Kurulduğu ilk yıl üniversiteye hazırlık için daha çok lise sonların kayıt yaptırdığını anlatan Yurtseven "Fiyat olarak da özel okullara göre daha uygun olduğu için ara sınıflara kayıtlar başladı. Sınıf düzeyleri neredeyse aynı. Üniversite hazırlık çalışması bu sistem sayesinde 4 yıla yayılıyor. Öğrenci sindirerek sınavlara hazırlanıyor" diye konuştu.



KALİTE DENETİMLE ARTACAK

Türkiye genelinde hala yüzlerce merdiven altı faaliyet gösteren üniversiteye hazırlık kurslarının olduğunu belirten Yurtseven "Milli Eğitim Bakanlığı son 6 ay içinde toplam 2 milyon TL ceza kesmiş. Şimdi elektronik takip sistemiyle bu denetimler daha sıkı hale gelecek. Geçmişten gelen dershanecilik anlayışıyla ayak üstü eğitim veren temel liselerin sayısı da oldukça fazla. Bu da olumsuz bir algı yaratıyor. Ancak denetimlerle bu işi ciddiye almayan kurumlar zaten faaliyetlerine devam edemeyecek. Önümüzdeki yıl temel liselerin daha kaliteli bir yapıya dönüşeceğini düşünüyorum" dedi. Türkiye genelinde bine yakın temel lise bulunduğunu hatırlatan Yurtseven "Bu liseler 2019'a kadar MEB'in belirlediği normal okul standartlarına dönüşmek zorunda. Ancak belli kalitede olan temel liselerin devam edeceğini düşünüyorum" diye konuştu.



CAZİP FİYAT TALEBİ ARTIRDI

Temel liselerin ücretleri 6 bin ila 10 bin TL'den başlıyor. MEB bu liselerde okuyan öğrencilere de 3 bin TL'den fazla eğitim teşviki veriyor. Dershanelerden dönüşen temel liselerin birinci önceliği öğrencileri üniversiteye hazırlamaktı. Ancak geçen 3 yıl içinde özellikle cazip fiyatları nedeniyle ara sınıflardan da oldukça fazla talep görmeye başladı. Hedef öğrencinin kariyerini doğru ve etkin biçimde lise hayatı boyunca öğrenci ile birlikte planlayabilmek...