TEOG’da 10 farklı puan kombinasyonu

Temel Eğitimden Ortaöğretime geçiş (TEOG) sistemi kapsamında yapılan ortak sınavların sonuçlarının ay sonunda açıklanması bekleniyor. 1.2 milyondan fazla öğrenci için artık tercih telaşı başlayacak. Liseler farklı puanlama sistemleriyle öğrenci alacak. Devlet okulları Yerleştirmeye Esas Puanla (YEP) öğrenci seçimi yaparken yabancı kolejler kendi oluşturdukları puan sistemine göre öğrenci kabul edecek. Özel okullarda ise 4 farklı yöntem uygulanacak. Özel okul tercihleri bu yıl da önceden yapılacak. Özel okulu tercihi eden öğrenci devlet okulu tercih edemeyecek.



DEVLET OKULLARI YEP'E BAKACAK

Başta Anadolu ve fen liseleri olmak üzere devlete ait tüm liselere TEOG Yerleştirmeye Esas Puan (YEP) ile öğrenci alınacak. Bu puan hesaplamasında 6 dersten yapılan toplam 12 sınav sonucu yüzde 70, 3 yıllık okul notları da yüzde 30 etkili olacak. YEP, 500 tam puan üzerinden açıklanacak. Ancak öğrencilerin uluslararası yarışmalarda kazandığı dereceler de bu puanın üzerine ekleneceği için bazı öğrencilerin puanları 500'ü aşacak. Bu okullara tercih listesi hazırlanılarak merkezi yerleştirme ile öğrenci alınacak.



ÖN KAYITTA SINIR YOK

Aralarında yabancı özel liselerin de yer aldığı okulların büyük kısmı merkezi yerleştirmeye girmeyecek. Bu okullar kendi taban puanlarını açıklayacaklar. Sonra da önkayıt ve kesin kayıt takvimini duyuracaklar. Bu okullar için veliler devlette olduğu gibi tercih listesi hazırlamayacak. Veliler de açıklanan taban puana göre bu okullara önkayıt, ardından da kesin kayıt yaptıracak. Veli istediği kadar okula önkayıt yaptırabilecek.



NAKİLLE GEÇİŞ SEÇENEĞİ

Bakanlığın tercih işlemleri ekranında öğrencilerin karşısına 'Özel okula kayıt yaptırdım tercih yapmayacağım' ve 'Tercih yapmak istiyorum' butonları çıkacak. Özel okula kesin kayıt yaptıran öğrenciler, 'Özel okula kayıt yaptırdım tercih yapmayacağım' butonunu seçecek. Bu durumda tercih yapmaları gerekmeyecek. Ancak tercihler sonucunda yapılacak yerleştirmelerde istediği bir Anadolu lisesinde boş kontenjan olursa ve puanı okulun taban puanına yakın ise isteyen öğrenci nakil döneminde bu devlet okuluna başvurabilecek.



ÖZEL OKULLAR 4 YÖNTEMLE ALIYOR

Türk özel okullar da ağırlıklı olarak YEP ile öğrenci kabul edecek. Bunun dışında ilköğretim okulları olan liselerin birçoğu dışarıdan gelen öğrencilerini TEOG puanlarına göre alırken, kendi ilköğretimden gelen öğrencilerine belli bir kontenjan ayırarak lisesine de devam ettiriyor. Ancak bu okulların bazıları baraj olarak "not ortalaması" koyabiliyor. Bazı liseler ise taban puan açıklamayacak ama başvurulanları puan üstünlüğüne göre kayıt edecek. Bazı özel okullar öğrenci kayıtlarını okul notu ya da sadece 8'inci sınıfı başarıyla bitirmiş olmasını dikkate alarak yapacak.