Projesini Stanford ‘işitti’ tam burslu kabul aldı

Lise öğrencisi Neval Çam
başarının anahtarının icat çıkarmaya yönelik çalışmalar olduğunu bir kez daha kanıtladı. İyi bir üniversite kazanmak adına lise hayatı boyunca deneme sınavları çözmek, kurslara gitmek, özel dersler almak yerine öğrendiklerini projeler geliştirmek için kullandı. Derslerinden edindiği her bilginin gündelik hayatı nasıl kolaylaştırabileceği konusunda kafa yordu. Aynı zamanda sosyal çalışmalarda da bulundu. Okulunun tiyatro ve folklor gruplarında görev aldı. Henüz 16 yaşında işaret dilini tercüme eden bir yazılım geliştirdi. Yapay zekâyla çalışan projeler üretti. Kendisinden 10-15 yaş büyük adayların yarıştığı yarışmada Microsoft tarafından yılın en başarılı kadın yazılım girişimcisi seçildi. Bu yıl liseden mezun olacak olan Neval dünyanın en saygın yükseköğretim kurumlarının başında gelen Stanford
Üniversitesi'nden de kabul aldı. Neval, Stanford Üniversitesi mühendislik fakültesi bilgisayar bilimleri bölümünde 4 yıl boyunca tam burslu öğrenci statüsüyle öğrenim görecek.
İLETİŞİMDE ENGELLERİ KALDIRDI
Bahçeşehir Fen ve Teknoloji Lisesi öğrencisi Neval'in en büyük hayali teknolojinin kalbi olarak bilinen Stanford Üniversitesi'nde okumaktı. Amacına giden yolun temellerini sınıf arkadaşı İçten Bozkurt ile birlikte attı. Henüz 10'uncu sınıftayken "Leap Motion Aracılığıyla İşaret Dili Tercüme Cihazı"nı geliştirdi. Proje, işitme ve konuşma engelli bireylerin günlük hayatlarında işaret dilini bilmeyenlerle de rahatça iletişim kurmalarına olanak sağlıyor. Akıllı telefon ve cihazlarda da kablosuz olarak kullanılabilecek şekilde geliştirilecek olan yazılım işaret dilini anında tercüme ederek iletişimdeki engelleri ortadan kaldıracak. Neval'in henüz 16 yaşında icat ettiği yazılım üzerinde bugün üniversiteler çalışıyor. Yurtdışı giriş sınavlarında da yüksek notlar aldığını anlatan Neval "Ancak kabullerde önemli olan notlar değil, projeler. Özellikle Stanford Üniversitesi lise hayatı boyunca yaptığınız projeleri kriter alıyor. Benim kabulümde de geliştirdiğimiz cihazın yanı sıra okulun folklor grubuyla katıldığım Avrupa turneleri de etkili oldu. Kabul mektubumda 'farklı kültürlere kolayca uyum sağlayabileceğinize kanaat getirilmiştir' yazıyordu" dedi.
YAPAY ZEKÂ GELİŞTİRECEK
Stanford'da
yapay zekâ üzerine çalışmak istediğini anlatan Neval "Bu konu maalesef Türkiye'de başlangıç noktasında bile değil. Gelecekte çok daha yoğun kullanılacak, herkes kendi kendine giden arabalara binecek" dedi. Mezun olduktan sonra Türkiye'de kendi yapay zekâ laboratuvarını kurmak istediğini söyleyen Neval "Eğitimimi tamamladıktan sonra Türkiye'ye geri döneceğim. Kendi ülkeme kendi insanlarıma faydalı olmak istiyorum" diye konuştu.