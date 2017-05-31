Heyecanla beklenen 2017 TEOG sonuçları açıklandı! - e okul öğrenci girişi ile TEOG sınav sonuçlarını öğren

Milli Eğitim Bakanlığı, Twitter hesabından yaptığı açıklamada TEOG sonuçlarının saat 10:00'da açıklanacağını belirtmişti. Binlerce öğrencinin heyecanla beklediği TEOG sonuçları 2017 az önce açıklandı. Adaylar 2017 TEOG sınav sonuçlarını e okul öğrenci girişi yaparak ve meb.gov.tr adresinden TC kimlik numarası ve şifre yazarak hemen öğrenebiliyor. İşte 26-27 Nisan'da yapılan ve heyecanla beklenen TEOG sınav sonuçları...



TEOG SONUÇLARI 2017 - TIKLA ÖĞREN



TEOG SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

TEOG sınav sonuçlarını öğrenmek isteyen velilerin ve öğrencilerin öncelikle e-okul.meb.gov.tr sayfasına girerek ''Veli Bilgilendirme Sistemi Giriş'' yapmaları gerekmektedir.

Ardından Öğrenci T.C. Kimlik No ve Öğrenci Okul No kutucuklarına doğru bilgileri girdikten sonra e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'ne giriş yapabilirler. e-Okul VBS üzerinden sadece sınav sonuçları değil aynı zamanda öğrencinin en son devamsızlık bilgisine de ulaşılabiliyor.

E OKUL ÖĞRENCİ GİRİŞ İLE 2017 TEOG SONUÇLARI SORGULA! - TEOG SINAV SONUÇLARI E OKUL İLE ÖĞREN

E OKUL VBS'YE NASIL GİRİLİR?

Genel olarak velilerin ve öğrencilerin e-Okul'a giriş olarak tanımladıkları işlem aslen VBS'ye yani Veli Bilgilendirme Sistemi'ne giriştir. VBS'ye giriş yapılacak öğrencinin devamsızlıkları, ders programı, davranış notları, sınav tarihleri, okul tarafından yapılan duyurular, merkezî sınavların giriş belgeleri, tercih sonuçları gibi verilere ulaşılabilir. Peki e-Okul VBS girişi nasıl yapılır? E-okul VBS girişi için ilk adımda bilgilerine erilmek istenen öğrencinin T.C kimlik ve okul numaraları ilgi alanlara girilmeli. Bunların hemen yanında yer alan güvenlik numaraları (siteye giren herkes için farklı) "Resimdeki Rakamlar" kutusuna yazıldıktan sonra "Giriş" butonuna tıklanarak VBS'ye giriş yapılabilir.

TEOG PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

MEB'in kullanıma sunduğu TEOG Puan Hesaplama sistemi sayesinde öğrenciler, puanlarını tahmini olarak hesaplayabilirler. Bunun için aşağıdaki linkten TEOG PUAN HESAPLAMA ekranına giriş yapılması gerekiyor.

TEOG SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ

Sorulara, cevap anahtarlarına ve sonuçlara yapılacak itirazlar, soruların, cevap

anahtarlarının Bakanlıkça yayımlanmasından itibaren en geç 5 (beş) gün içinde ÖDSGM resmî internet sayfasında yayımlanan sınav itiraz bölümünden elektronik olarak yapılabilecektir. Elektronik ortamda yapılan itirazların incelenebilmesi için T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Türkiye Halk Bankası şubelerinden herhangi birine, "Kurumsal Tahsilât Programı" aracılığıyla 20 TL (KDV dâhil) yatırılması gerekmektedir.