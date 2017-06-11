LYS 1'in Matematik sınavında 2 sorunun iptali isteniyor

LYS-1'in Matematik sınavın iki sorunun iptal edilmesi gerektiği iddia edildi. İrday Eğitim Matematik Bölüm Başkanı Mehmet İrday, bugün gerçekleştirilen LYS-1 Matematik Sınavı'nda 2 sorunun iptal edilmesi gerektiğini iddia etti.



İrday, 2017 LYS-1'de matematik öğretim programından kaldırılan "Uzayda Doğru ve Uzayda Düzlem" denklemlerinden 2 sorunun geldiğini belirterek, bu 2 sorunun müfredat dahilinde olmadığını kaydetti. İrday, 2 sorunun iptali için ÖSYM'ye itiraz başvurusunda bulunulacağını açıkladı. (Milliyet)