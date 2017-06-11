LYS 1'in sınavında 2 sorunun iptali isteniyor

Giriş Tarihi: 11.6.2017 14:14 Güncelleme Tarihi: 11.6.2017 14:35
LYS 1'in Matematik sınavında 2 sorunun iptali isteniyor

'in bugün gerçekleştirilen sınavında iki soru hakkında tartışma başladı. LYS-1 için müfredatta olmayan iki sorunun bugünkü matematik sınavında sorulduğu iddia edildi. İşte LYS-1'de iptali istenen 2 sorunun ayrıntıları...

'in sınavın iki sorunun iptal edilmesi gerektiği iddia edildi. İrday Eğitim Matematik Bölüm Başkanı Mehmet İrday, bugün gerçekleştirilen LYS-1 Matematik Sınavı'nda 2 sorunun iptal edilmesi gerektiğini iddia etti.

İrday, 2017 LYS-1'de matematik öğretim programından kaldırılan "Uzayda Doğru ve Uzayda Düzlem" denklemlerinden 2 sorunun geldiğini belirterek, bu 2 sorunun müfredat dahilinde olmadığını kaydetti. İrday, 2 sorunun iptali için ÖSYM'ye itiraz başvurusunda bulunulacağını açıkladı. (Milliyet)

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LYS 1'in Matematik sınavında 2 sorunun iptali isteniyor
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