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Son dakika: 2017 açıklandı

Giriş Tarihi: 16.6.2017 19:22 Güncelleme Tarihi: 16.6.2017 19:58
Son dakika: 2017 KPSS sınav sonuçları açıklandı

Milyonlarca kişinin merakla beklediği KPSS sonuçları açıklandı. ÖSYM nı az önce açıkladı. "https://sonuc.osym.gov.tr/" adresinden erişime açılan KPSS sonuçlarını sorgulamak için kullanıcı bilgileri ile sisteme giriş yapmak gerekiyor.

KPSS A Grubu Ve Öğretmenlik Alan Bilgisi ve Genel Kültür-Genel Yetenek sınavlarının sonucu az öne ÖSYM'nin sonuç açıklama sistemi üzerinden erişime açıldı. ÖABT sınavı ne zaman yapılacak merak konusu.

KPSS SONUÇLARI AÇIKLANDI!

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir.

Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. Sonuç bilgilerinde adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve KPSS puanları yer alacaktır. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

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Bugün neler oldu? (16.06.2017)

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Son dakika: 2017 KPSS sınav sonuçları açıklandı
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