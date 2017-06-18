Son dakika: 2017 LYS soru ve cevapları ÖSYM'nin sitesinde yayınlandı

2017 LYS SORU KİTAPÇIKLARI VE CEVAP ANAHTARI İÇİN TIKLAYIN!



LYS'lere başvuran toplam öğrenci sayısı 1 milyon 72 bin 396 oldu. Bu yıl 81 il dışındaki sınav merkezlerine ilk kez 39 ilçedeki merkezler de eklendi. LYS-1 2 bin 594, LYS-2 bin 490, LYS-3 2 bin 582, LYS-4 bin 714, LYS-5 ise 429 binada gerçekleştirilecek.

LYS 3 YORUMLARI AÇIK UÇLU SORULAR NASILDI?

LYS-3 (Edebiyat-Coğrafya) sınavına giren adaylar bu yıl ilk kez uygulanan açık uçlu soruları da yanıtladı. Cevaplarken zorlanan adaylar da oldu, kolay olduğunu söyleyenler de.

LYS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin sınav takvimine göre 2017 LYS sonuçlarının açıklanacağı tarih 11 Temmuz olarak belirlendi. Adaylar sınav sonuçları ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden öğrenebilecekler.

ÖSYM'DEN LYS ADAYLARINA '15 DAKİKA' UYARISI

LYS SORU VE CEVAPLARI YAYINLANDI MI?

LYS soru ve cevaplarının ilerleyen saatlerde ÖSYM tarafından adayların erişimine açılması bekleniyor.

LYS-3 edebiyat-coğrafya sınavı sona erdi!

Türkiye'de 81 il merkezi ile Lefkoşa'da saat 10.00'da başlayan sınava, 832 bin 994 aday başvurdu. Sınav tek oturumda uygulanacak ve 120 dakika sürecek

Lisans Yerleştirme Sınavları'nın (LYS) son oturumu olan edebiyat-coğrafya alanındaki LYS-3 başladı. Türkiye'de 81 il merkezi ile Lefkoşa'da saat 10.00'da başlayan sınava, 832 bin 994 aday başvurdu. Tek oturumda yapılacak sınav 120 dakika sürecek.

LYS-3'te, Türk dili ve edebiyatı testi ile coğrafya-1 testi yer alacak. Türk dili ve edebiyatı testindeki 56 soru için 85 dakika cevaplama süresi verilecek. Coğrafya-1 testinde ise adaylar 24 soruyu 35 dakikada yanıtlayacak.

LYS 2017'DEN MANZARALAR

Her bir testin ayrı soru kitapçığında bulunacağı sınavda tek cevap kağıdı kullanılacak. Türk dili ve edebiyatı testinde 2, coğrafya-1 testinde ise 1 soru kısa cevaplı olacak. Adaylar bu soruların cevabını cevap kağıdının ilgili alanında (cevap kağıdının ön ve arka yüzünde) yazacak ve kodlayacak.

Cevap kağıdının değerlendirilmesinde kodlanan bilgiler optik okuyucu tarafından okunacak. Doğru olarak yazılan ancak kodlanmayan, yanlış veya eksik kodlanan cevaplar işleme alınmayacak. Adaylar, LYS-3'te ilk testin (Türk dili ve edebiyatı testi) cevaplama süresi içinde ve ikinci testin (coğrafya-1 testi) ilk 15 ve son 15 dakikası içinde sınav salonundan ayrılamayacak.

LYS-3 ile bu yılın LYS maratonu sona erecek.