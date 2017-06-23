Üniversiteler 58 bin kontenjan artırdı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK
) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç
üniversite kontenjanlarına ilişkin bilgi verdi. Türkiye'nin genç bir nüfusunun bulunduğunu, her sene üniversiteye talebin yüksek oranda arttığını anlatan Saraç, "Arzın da buna uygun şekillenmesi gerekiyor. Fakat, YÖK'ün üzerine düşen çok zor bir görev var. Bu talep, her zaman ülke için rasyonel bir gerçekliği de ifade etmiyor olabilir. Bu açıdan YÖK, bu talebi rasyonel bir şekilde yönetmek durumunda" dedi. Kontenjan belirlerken öğrenci alacak programların hoca yeterliliklerine daha önceki yıllarda bakılmayan açılardan da bakmaya çalıştıklarına işaret eden Saraç, "Bu yıl üniversite öğrenci kontenjanlarında geçen yıla göre 58 bin 284 artış olduğunu söyleyebiliyoruz. Bunların 41 bin 23'ü devlet üniversitelerinde, 15 bin 287'si vakıf üniversitelerinde, 2 bin 65'i KKTC üniversitelerinde artırıldı. Yurtdışı üniversitelerinde lisans kontenjanlarında 91 azalma olurken, ön lisans programlarında sayı değişmedi. Toplama baktığımızda ise 58 bin 284 artış söz konusu" diye konuştu. Açıköğretim programlarında ise 24 bini aşkın kontenjan artışının gerçekleştiğini aktaran Saraç, "Açıköğretim programlarındaki ölçme ve değerlendirmeyi örgün programlar ile aynı düzeye doğru çekiyoruz. Bu da önem verdiğimiz bir husus" dedi. Lisans programlarının geçen yılki toplam kontenjanı 449 bin 18, ön lisans programlarının toplam kontenjanı ise 403 bin 378 olmak üzere, toplam 852 bin 396 olarak belirlenmişti. 2017-ÖSYS'de ise lisans programlarında 473 bin 776, ön lisans programlarında ise 436 bin 904 olmak üzere, toplam kontenjan 910 bin 680 olacak. Bu yılki lisans kontenjanlarında 24 bin 758, ön lisans kontenjanlarında 33 bin 526 olmak üzere, toplam kontenjan artışı 58 bin 284 olacak.
TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI
Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu, ÖSYM'nin http:// www.osym.gov.tr internet sitesinden yayımlandı. Buna göre, üniversite tercihleri, 18-26 Temmuz 2017 tarihleri arasında yapılacak. LYS sonuçları 11 Temmuz'da ÖSYM'nin sitesinde açıklanacak.