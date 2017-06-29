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Milli Eğitim Bakanı Yılmaz: devam edecek

Giriş Tarihi: 29.6.2017 12:05 Güncelleme Tarihi: 29.6.2017 12:19
Milli Eğitim Bakanı Yılmaz: Sözleşmeli öğretmenlik devam edecek

Milli Eğitim bakanı Yılmaz, uygulamasının ve mülakatların kaldırılacağı iddiasını yalanladı.

Milli Eğitim Bakanı , Ramazan Bayramı ziyaretleri kapsamında gittiği memleketi Sivas'ta Hizmet-İş Sendikası Sivas Şubesi'ni ziyaret etti.

"BÖYLE BİR AÇIKLAMA YAPMADIM"

Burada konuşan Bakan Yılmaz, sözleşmeli öğretmenliğin ve mülakatların kaldırılacağına yönelik çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirterek, "Hayır ben hiç böyle bir açıklama yapmadım. Bakanlığımda da kimse böyle bir açıklama yapmadı. Ama birileri kalksın diyor. Aksine Sağlık Bakanlığında da biliyorsunuz sözleşmeli sağlık personeli alımı uygulaması başlatıldı. Dolayısıyla da böyle bir şeyi kaldırmayı düşünmüyoruz.

"BAŞBAKANIMIZIN TALİMATI VAR"

Aksine daha objektif kriterlerle nasıl herkesi ikna eder şekilde yapılır o doğrultuda Başbakanımızın talimatı var, ona çalışıyoruz. uygulaması devam edecektir. Üzerinde durduğumuz konu bu sözleşmelinin daha objektif kriterler içinde mülakat bölümünün yapılması için de Başbakanımızın talimatı var. Sözleşmeli öğretmen uygulaması devam edecek" dedi.

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Milli Eğitim Bakanı Yılmaz: Sözleşmeli öğretmenlik devam edecek
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