Son dakika: LYS sonuçları açıklandı

LYS sınav sonuçlarının açıklanması ile lise son sınıf öğrencileri, iki aşamalı sınav sürecini tamamladı. İlk aşama olan Yükseköğretime Geçiş Sınavı'na (YGS) girip barajı geçerek LYS'ye girmeye hak kazanan öğrenciler ve velileri için heyecanlı bekleyiş sona erdi. LYS sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih süreci başlıyor.

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LYS SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLECEK?

LYS 2017 sınav sonuçları, ÖSYM'nin internet sitesindeki sorgulama ekranından öğrenilebilecek. Adaylar, LYS sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile sorgulama ekranından görecek. Adaylara herhangi bir sonuç belgesi gönderilmeyecek. Sorgulama ekranına gerekli bilgileri giren adaylar, LYS testlerindeki doğru ve yanlış cevap sayılarını, YGS puanları ve başarı sıralarını, LYS puanları ve başarı sıralarını, Ortaöğretim Başarı Puanları (OBP) ile yerleştirme puanları ve başarı sıralarını görebilecek.

ÖSYM LYS-1'DEN İKİ SORUYU İPTAL ETTİ

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) LYS-1 Matematik Testinin Temel Soru Kitapçığındaki 75. ve 76. Soruların iptal edildiğini bildirdi.

2017 LYS sınavlarının açıklanmasının ardından ÖSYM LYS-1 Matematik Testinin Temel Soru Kitapçığındaki 75. ve 76. soruların iptal edildiğini duyurdu. ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre yapılan bilimsel değerlendirmeleri müteakiben değerlendirme dışı bırakılan soruların gerektirdiği kazanımların ortaöğretim ileri düzey matematik 12. sınıf müfredatında yer almadığı tespit edildi. (ANKA)

LYS puanına göre hangi bölümlere girebilirsiniz?

LYS'YE KAÇ KİŞİ GİRDİ?

LYS-1'e 839 bin 124, LYS-2'ye 470 bin 409, LYS-3'e 832 bin 994 ve LYS-4'e 538 bin 885, LYS-5'e ise 101 bin 332 aday başvuruda bulundu. 2017 LYS'ye toplam 1 milyon 72 bin 396 kişi girdi.

LYS SONUÇLARI ÜNİVERSİTEYE GİRİŞTE NASIL KULLANILACAK?

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, LYS'de 180 ve üzeri puan alan adaylar, LYS puan türleri ile öğrenci alan lisans programları ile birlikte YGS puanı ile öğrenci alan lisans programlarını ve ön lisans programlarını tercih edebilecek. 180 ve üzeri puanı olmayan adayların, sadece ön lisans programları ve YGS puanı ile öğrenci alan lisans programlarını tercih etme hakları bulunurken, bu adaylar LYS puanı ile öğrenci alan lisans programlarını tercih edemeyecek.

YÖK KONTENJANLARI AÇIKLADI

Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK), geçen yıl 778 bin olarak açıkladığı üniversite kontenjanları, bu yıl 800 bine yükseldi. 4 yıllık lisans programlarında 2014'te 414 bin 244 kontenjan ayrılırken, bu yıl 422 bin 305 kontenjana yer verildi. Önlisans programlarında ise kontenjan sayısı 379 bine yükseltildi. Öte yandan özel yetenek bölümlerine, 25 bin 803 kontenjan verildi. Tercih yapacak öğrenciler tercih kılavuzuna,http://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2017/OSYS/OSYSKONTKILAVUZU22062017.pdf adresinden ulaşabilecek.

LYS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

LYS sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar tercih aşamasına geçecek ve YGS/LYS puanlarına göre üniversite tercihlerini yapacak.

LYS tercihleri 18 Temmuz 2017 tarihinde başlayacak. 26 Temmuz 2017 tarihinde sona erecek tercih süresi boyunca adaylar puanlarının yettiği üniversite programlarına tercih yapabilecekler.

LYS NEDİR?

Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS), Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 2010 yılından itibaren uygulamaya başlanan test türü bir sınavdır. Her yıl haziran ayı içerisinde gerçekleştirilen sınav, Türkiye Cumhuriyeti sınırlarında bulunan ilköğretim, lise ve üniversite binalarında uygulanır. Sınav Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan ve Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Azerbaycan, Bosna Hersek, Kırgızistan, Gürcistan veya Kazakistan`da üniversiteye girmek isteyen sadece YGS`yi geçmiş olan adayların girdiği bir sınavdır. Sınav soruları her sene ÖSYM tarafından hazırlanmakta ve sınav yapıldıktan birkaç saat sonra basın ve internet yoluyla cevap anahtarı ile birlikte duyurulmaktadır.