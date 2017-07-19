MEB atama sonuçlarını açıkladı

Millî Eğitim Bakanlığınca, 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı için yapılan atama sonuçları açıklandı.

Sözleşmeli öğretmen ataması için tercih başvurularının 10-17 Temmuz tarihleri arasında yapılmasının ardından, MEB İnsan Kaynakları Genel Müdürü Hamza Aydoğdu'nun atama kurası için butona basması ile 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması gerçekleşti. Atama sonuçları "atama.meb.gov.tr" adresinden öğrenilebilecek.

Sözleşmeli öğretmen ataması için tercih başvurularının 10-17 Temmuz tarihleri arasında yapılmasının ardından, MEB İnsan Kaynakları Genel Müdürü Hamza Aydoğdu'nun atama kurası için butona basması ile 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması gerçekleşti. Atama sonuçları, "atama.meb.gov.tr" adresinden öğrenilebilecek.

46 BİN 523 ÖĞRETMEN ADAYINDAN 90 BRANŞTA 20 BİN 125 KİŞİNİN ATAMASI YAPILDI



Tercihte bulunan 46 bin 523 öğretmen adayından 90 branşta 20 bin 125 kişinin ataması yapıldı.

SINIF ÖĞRETMENLİĞİ 3 BİN 570 ÖĞRETMEN İLE EN ÇOK ATAMA YAPILAN BRANŞ OLDU



Buna göre; sınıf öğretmenliği 3 bin 570 öğretmen ile en çok atama yapılan branş oldu. İngilizce branşına 2 bin 193,

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ BRANŞINA DA 2 BİN 143 ATAMA



din kültürü ve ahlak bilgisi branşına da 2 bin 143, ilköğretim matematik öğretmenliğine bin 835, okul öncesine de bin 720 öğretmen atandı.

Öğretmenlerin büyük çoğunluğu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerine görevlendirildi. Öğretmenler, 1 Eylül'de göreve başlayacak.