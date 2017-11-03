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’de yeni düzenle 5 değişiklik masada

SAFURE CANTÜRK
SAFURE CANTÜRK

Eğitim Haberleri

Giriş Tarihi: 3.11.2017
YKS’de yeni düzenle 5 değişiklik masada

Sınav iki güne bölünecek. Soru sayısı artırılacak. Türkçe ve matematik sorularının yanı sıra sosyal bilimler, fen bilimleri ile din kültürü ve ahlak bilgisi soruları da sorulacak

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ayrıntılarının kamuoyuna açıklanmasının ardından öğrencilerden gelen tepkiler ve sivil toplum kuruluşlarının itirazları üzerine Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla yönetimi geçtiğimiz hafta STK temsilcileriyle bir araya gelerek itirazları ve önerileri değerlendirdi. Yükseköğretim Kurumu (YÖK) üniversiteye girişte bu sene ilk kez uygulanacak, milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda beş değişiklik talebini masaya yatırdı. Sivil toplum kuruluşlarından gelen tepkiler üzerine YÖK yönetimi, ilk oturumda, Türkçe ve matematik sorularının yanı sıra sosyal bilimler, fen bilimler ve din kültürü ve ahlak bilgisi sorularının eklenmesi, soru sayısının artırılması ve sınavın iki güne uzatılması üzerinde çalışıyor. STK'lar, 'nin sabah gerçekleştirilecek birinci oturumunda Türkçe ve matematik sorularının yanı sıra sosyal bilimler, fen bilimler ile okullarda zorunlu ders olarak okutulan ve değerler eğitiminin de verildiği Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi'nin ayrı soru başlıkları altında verilmesini talep ettiler. STK'lar soruların Türkçe ya da matematiğin içine katılması yerine ayrı konu başlıklarında yer almasını da istedi.
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YKS’de yeni düzenle 5 değişiklik masada
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