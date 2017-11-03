YKS’de yeni düzenle 5 değişiklik masada

Yükseköğretim
Kurumları Sınavı'nın ayrıntılarının
kamuoyuna açıklanmasının
ardından öğrencilerden
gelen tepkiler ve sivil toplum
kuruluşlarının itirazları üzerine
Cumhurbaşkanı Tayyip
Erdoğan'ın talimatıyla YÖK
yönetimi geçtiğimiz hafta STK
temsilcileriyle bir araya gelerek
itirazları ve önerileri değerlendirdi.
Yükseköğretim Kurumu
(YÖK) üniversiteye girişte bu
sene ilk kez uygulanacak, milyonlarca
öğrenciyi ilgilendiren
Yükseköğretim Kurumları
Sınavı'nda beş değişiklik talebini
masaya yatırdı.
Sivil toplum kuruluşlarından
gelen tepkiler üzerine
YÖK yönetimi, ilk oturumda,
Türkçe ve matematik sorularının
yanı sıra sosyal bilimler,
fen bilimler ve din kültürü ve
ahlak bilgisi sorularının eklenmesi,
soru sayısının artırılması
ve sınavın iki güne uzatılması
üzerinde çalışıyor.
STK'lar, YKS
'nin sabah gerçekleştirilecek
birinci oturumunda
Türkçe ve matematik
sorularının yanı sıra sosyal
bilimler, fen bilimler ile okullarda
zorunlu ders olarak okutulan
ve değerler eğitiminin de
verildiği Din Kültürü ve Ahlak
Bilgisi'nin ayrı soru başlıkları
altında verilmesini talep ettiler.
STK'lar soruların Türkçe
ya da matematiğin içine katılması
yerine ayrı konu başlıklarında
yer almasını da istedi.