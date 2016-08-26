Bakan Soylu'dan emeklilere promosyon müjdesi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Süleyman Soylu, emeklilerin merakla beklediği promosyon hakkında çalışmaları tamamladıklarını söyledi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Süleyman Soylu, milyonlarca kişiyi ilgilendiren konulara ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Soylu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:.

'KIDEM TAZMİNATINI DEVLET ÇÖZEBİLİR'

Önümüzdeki günlerde. Türkiye'ye kıdem tazminatı lazım. Çalışanların yüzde 86'sı kıdem tazminatı alamıyor. Mahkemeye başvuranların oranı yüzde 30'un altında. Davalar dört yıl sürüyor. Bu konuda işverenler üzerinde iyi araştırmalar yaptık. Yüzde 70'in üzerindeki kısmı değiştirilmesini istiyor. Devlet elini taşın altına sokarsa kıdem tazminatı meselesi daha kolay çözülür. Çalışma bakanlığı olarak önerimiz bu yönde.lık uygulama döneminde başvuru sayısı 12 binde kaldı. İstediğimiz ölçüde değil.