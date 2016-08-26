Gediz Üniversitesi’ne FETÖ baskını: 86 gözaltı kararı

Fethullahçı Terör Örgütü’nün Gediz Üniversitesi’ndeki yapılanmasına ilişkin başlatılan oprasyonda çoğu profesör ve doçentten oluşan 86 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Orkide Yağları’nın sahibi Ahmet Küçükbay, söz konusu operasyon kapsamında yeniden gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında İzmir eski Valisi Cahit Kıraç da bulunuyor.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY'nin üniversitelerdeki yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Gediz Üniversitesi'ne operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında İzmir eski Valisi Cahit Kıraç da Ankara'da gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile harekete geçen İzmir Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, üniversitede FETÖ yapılanması gerçekleştirdikleri belirlenen çoğu profesör ve doçent 86 şüphelinin adreslerini bastı. 5 ilde gerçekleştirilen operasyon çerçevesinde ilk etapta 45 şüpheli gözaltına alındı. Dosyada toplam şüpheli sayısının 101 olduğu fakat bir takım şüphelilerin tutuklu ya da yurtdışında firari olduğu belirlendi.

ORKİDE'NİN SAHİBİ YENİDEN GÖZALTINDA

İzmir'de, FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda gözaltına alınıp adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Orkide Yağları'nın sahibi Ahmet Küçükbay'ın da adliyeden çıkmadan Gediz Üniversitesi'ne yönelik soruşturma kapsamında yeniden gözaltına alındığı öğrenildi.

VALİ DE GÖZALTINDA



Gözaltına alınan isimler arasında işadamı Ahmet Küçükbay ve Emniyet Genel Müdürlüğü eski Dış İlişkiler Daire Başkanı Recep Gültekin de bulunuyor. Operasyon kapsamında İzmir eski Valisi Cahit Kıraç da gözaltına alındı. Ankara'daki evinden alınan Kıraç İzmir'e getirilecek. Dosyadaki şüphelilerin büyün bölümünün profesör ve doçentlerden oluştuğu belirtiliyor.

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